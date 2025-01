Así es la vida de Julia Janeiro, hija de Jesulín y María José Campanario, en Madrid

Julia Janeiro es la hija mayor de Jesulín y de María José Campanario, y desde hace unos años, la joven se ha mudado a Madrid para poder tener más oportunidades a la hora de buscar trabajo. Por el momento, la influencer ha encontrado cuál es su pasión y quiere vivir de ello: maquilladora de lujo. Julia Janeiro ha estudiado un curso de maquillaje impartido por uno de los estilistas más respetados y admirados por las celebrities y desde entonces ha decidido emprender su propio negocio y se ha convertido en autónoma.

La hija del torero, no quiere saber nada de la prensa del corazón ni pretende seguir la estela de la fama de sus padres, sino que opta por labrarse un camino en el que su trabajo le reporte los beneficios suficientes como para poder mantenerse. Alejada de los focos, Julia Janeiro está ahora mismo centrada en su profesión y no ha dudado en utilizar sus redes sociales para promocionar su negocio. La joven tiene más de 200.000 seguidores en Instagram y es aquí donde ha publicado algunos de los maquillajes que ha realizado para poder mostrar a su comunidad cómo trabaja.

Ha sido en Instagram donde ha publicado cuál es la app para poder pedir cita con ella y que te maquille. "Resérvame tu cita y déjame hacer magia con tu look", escribe la joven en su perfil en redes sociales. Además de trabajar como maquilladora profesional que también acude a los domicilios de los clientes, la hija de Jesulín y María José Campanario trabaja a su vez como relaciones públicas de un famoso bar madrileño en el barrio de Salamanca: Bugao, a pocos metros del Paseo de la Castellana.

Vida privada de Julia Janeiro

Actualmente, de la vida privada de Julia Janeiro se sabe muy poco, algo muy diferente a lo que sucedía a principios del pasado 2024 cuando saltaron todas las alarmas al descubrirse que la hija de Jesulín de Ubrique y de María José Campanario tenía una relación con Pietro Costanzia, hermano de Carlo Costanzia. Un noviazgo que no gustaba nada a los padres de ella debido a que Pietro Costanzia se encontraba con una orden de busca y captura tras verse envuelto en un delito.

Julia y Pietro estaban muy unidos, así lo afirmó Luis Pliego, director de la revista Lecturas en algunos de los programas de televisión en los que participa de vez en cuando. "Empieza en mayo de 2023, cuando Pietro rompe con su anterior pareja. Empieza un tonteo en redes sociales. Es una relación que se va trasladando de escenario que empieza en Barcelona, Marbella, Turín...", comentó Pliego en exclusiva en Tarde AR.

Letizia Requejo aportó nuevos datos acerca de esta relación entre la hija del torero y el italiano. "No es una relación esporádica. Ha durado en el tiempo. Es tal la relación que Pietro se mudó a la casa de Julia, aquí a las afueras de Madrid. Este chico ha estado viviendo con ella. Carlo Costanzia conocía la relación y ha hecho planes con ellos".

La detención de Pietro- actualmente se encuentra en la cárcel- supuso un gran giro y es que el joven fue detenido en italiana por agredir a machetazos a un joven. En este mismo suceso se ha visto envuelto su hermano Rocco, por conducir un vehículo para la huida de la agresión. Los cargos que pesan sobre el más joven de la familia Costanzia son intento de homicidio en una reyerta en la que finalmente la víctima pudo sobrevivir y le tuvieron que amputar una pierna.

Julia acompañó a Pietro en su huida de la justicia y puso rumbo a Turín, por lo que la posterior detención del mismo no supuso un distanciamiento entre los jóvenes, sino que fueron los mensajes que recibió Julia Janeiro de la ex de Pietro lo que hizo que la joven se distanciara y pusiera punto y final a esa relación que tantas idas y venidas tuvo y que sus padres no aprobaban.

Tras el escándalo por el encarcelamiento del que fuera su novio, a Julia Janeiro no se le ha vuelto a conocer otra pareja. Parece ser que la hija de Jesulín y María José Campanario se encuentra completamente centrada en su trabajo y no tiene espacio para buscar el amor en estos momentos.