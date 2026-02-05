Tráfico complicado y carriles cerrados en la autovía entre Cádiz y San Fernando por la acumulación de arena

Uno de los carriles de la CA-33 en sentido Cádiz desde San Fernando permanece cerrado al tráfico rodado desde primeras horas de la mañana, según ha confirmado la Guardia Civil. Su cierre, motivado por la acumulación de arena, está provocando importantes retenciones este jueves 5, en el que las consecuencias de la borrasca Leonardo siguen haciéndose notar aunque haya cesado la alerta naranja en los municipios de la Bahía.

Según las incidencias recopiladas por la Dirección General de Tráfico (DGT), la situación afecta también a otro de los carriles de circulación en sentido hacia Tres Caminos en el tramo que discurre desde Cortadura hasta el Chato y viceversa, si bien en este las consecuencias para la circulación de vehículos son menores.

Dichas restricciones están ocasionando importantes retenciones desde las ocho de la mañana que se extienden por ahora hasta el nudo de La Ardila, en el acceso a San Fernando, coincidiendo con la hora punta del tráfico, que siempre resulta complicada en este punto de La Isla.

La circulación de vehículos está siendo especialmente complicada esta mañana, en la que se repite una escena vivida hace tan solo unos días, cuando el fuerte viento asociado a la borrasca Kristin afectó también a la principal vía de conexión entre Cádiz y San Fernando al quedar la autovía por momentos completamente llena de arena que se arrastraba desde la playa, lo que afectaba directamente a la conducción de vehículos.

Las rachas de viento, de hecho, alcanzan a primeras horas de este jueves hasta los 65 kilómetros por hora en la zona de la Bahía.