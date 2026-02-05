Sonsoles Ónega confunde el agua del mar bajo el puente Carranza de Cádiz con una inundación: "Esto habitual no es"

Un comentario emitido en televisión ha terminado generando debate en redes sociales. En el programa Y ahora, Sonsoles, presentado por Sonsoles Ónega, se mostraron imágenes del entorno del puente Carranza de Cádiz durante la borrasca Leonardo que azotaba la provincia de Cádiz sin piedad.

Desde plató se habló de una posible inundación en los laterales de la infraestructura. "La CA-36, una autovía urbana de acceso a Cádiz por el puente José León de Carranza totalmente inundada a los lados. Esta imagen, habitual no es". Sin embargo, el agua que aparecía bajo el puente correspondía al mar de la Bahía de Cádiz, algo permanente en este punto de la ciudad.

El puente Carranza conecta Cádiz con Puerto Real atravesando aguas abiertas. No cruza un río ni una zona inundable, sino el mar. Por ese motivo, las imágenes no reflejaban una situación anómala, aunque el comentario no tardó en llamar la atención de numerosos espectadores.

Reacciones en redes ante una confusión geográfica

Las redes sociales recogieron rápidamente el momento. Muchos usuarios señalaron el error y recordaron que Cádiz es una ciudad rodeada de agua. Algunos mensajes optaron por el tono irónico y otros por la simple corrección, subrayando que bajo el Carranza siempre hay mar, independientemente de la meteorología.

"Que han confundido en Y Ahora, Sonsoles el océano con un río desbordado. Esto no puede ser verdad", añadía una usuaria. Otro, no daba crédito a lo que escuchaba: "Saber que Cádiz está rodeada por agua es de primero de parvulito". "A mí me preocuparía que estuviese seco", apuntaba un usuario, en referencia al nivel del mar bajo el puente. Tampoco faltaron las comparaciones geográficas: "Los sacas de la M-50 y se pierden", se leía en uno de los mensajes .

Más allá de la anécdota televisiva, varios comentarios incidieron en la importancia de contextualizar correctamente las imágenes, especialmente en jornadas marcadas por un temporal que sí está dejando consecuencias graves en otros puntos de la provincia.

Grazalema, epicentro real de la borrasca Leonardo

Mientras se producía esta confusión, la borrasca Leonardo golpeaba con fuerza el interior de la provincia. Grazalema, uno de los pueblos donde más llueve de España, se ha situado en el epicentro del temporal. En apenas 24 horas se recogieron cerca de 600 litros por metro cuadrado, una cifra excepcional incluso para una localidad acostumbrada a fuertes precipitaciones.

La intensidad del agua ha provocado paredes reventadas, filtraciones que han hecho salir agua por enchufes en viviendas y calles convertidas en auténticos arroyos. El urbanismo tradicional, diseñado durante siglos para canalizar la lluvia, ha demostrado su eficacia, aunque en esta ocasión también ha alcanzado su límite.

Otras localidades de la Sierra de Cádiz, como Benamahoma, Ubrique, Villaluenga del Rosario o Zahara de la Sierra, han registrado igualmente incidencias, con cortes puntuales y daños materiales.

Daños en el paseo marítimo de Cádiz capital

En la capital gaditana, el temporal también ha dejado huella. El paseo marítimo de Cádiz ha sufrido desperfectos por el fuerte oleaje, con acumulación de arena, daños en el mobiliario urbano y zonas acordonadas de forma preventiva. Una situación que sí responde a los efectos habituales de los temporales marítimos en la ciudad.