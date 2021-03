El tenso reencuentro final de la pareja de Puerto Real en 'La isla de la tentaciones'

El programa 'La isla de la tentaciones' dio por finalizada su exitosa temporada en la noche de este jueves, con el reencuentro de las parejas que participaron en el programa y de las que sólo una ha sobrevivido, aunque con petición de boda incluida. La historia de la pareja de Puerto Real, formada por Lucía y Manuel, ha sido sin duda una de las más seguidas de este año, acabando en ruptura y pelea hasta el minuto final.

Las dos infidelidades de Manuel y la hoguera final que puso a fin de la relación con una joven empoderada han mantenido enganchados a los espectadores, que vivieron con asombro el tenso encuentro entre los dos jóvenes gaditanos tras seis meses desde que terminó su experiencia televisiva en el Caribe.

"Una de las parejas más conocidas de Puerto Real", anunciaba la presentadora Sandra Barneda al llegar el turno de su reencuentro, que estuvo lleno de reproches, subidas de voz y que vino con 'peineta' incluida de Lucía a Manuel, que según criticó el segundo ya le hizo en un encuentro casual por Puerto Real. "Que vean que no eras una mosquita muera", decía Manuel, que regreso a España con un nuevo amor, Fiama, pero cuya relación apenas ha durado.

Lucía, a Manuel: "Yo soy mejor que tú porque no estoy orgullosa de hacer daño" #LaIslaDeLasTentaciones13 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/MaHX80Lehb — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 25, 2021

La sorpresa vino cuando se descubrió que en el avión de vuelta a España ambos se besaron aunque la versión no es la misma entre los dos. "Yo estaba muy débil", se excusaba la joven. Él aseguraba que ella quería volver; ella que el se llevó las nueve horas del avión llorando.

Manuel cambia su versión delante de Fiama: "En el avión hubo algún beso con Lucía" #LaIslaDeLasTentaciones13 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/FYbljQvIpr — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 25, 2021

La pareja terminó la cita final sin decirse nada bonito, aunque la presentadora lo intentó. "Estoy harto de ser el malo", decía Manuel. "No me salen buenas palabras para ti", terminaba su ex novia, que asegura no arrepentirse de haber ido a la isla pese a lo que sufrió. "Hoy día me doy cuenta que no me hacía falta para nada, he abierto los ojos". Manuel asegura que ahora también se siente más libre.

Manuel ocultó a Fiama que se había besado con Lucía tras su ruptura: "Eso no me lo contaste" #LaIslaDeLasTentaciones13 https://t.co/0Jog4vQS3H — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 26, 2021

La pareja llegó al paraíso desde Cádiz con la intención de volver a recuperar la confianza en su relación después de las deslealtades de él. Pero pasó totalmente lo contrario.