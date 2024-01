La viral reacción de un gaditano que compró un chándal de C.Tangana por Vinted y recibió otra cosa

Hacer pedidos online es la solución para muchas personas que buscan artículos que ya no están disponibles en algunas tiendas o que se encuentran a un precio inferior en aplicaciones como Vinted o Wallapop. El problema es que a veces, lo que se compra no siempre es lo que se recibe. Esto fue lo que le pasó a un gaditano, que ha querido exponer su caso en las redes sociales.

Comprar por internet conlleva sus riesgos, pero en algunos casos las risas están aseguradas, esto le ha pasado al usuario de X, antes Twitter, @Busati333. El joven estaba muy ilusionado al encontrar en la aplicación un chándal de C. Tangana, del cual es fan y por un módico precio adquirió estas prendas. La sorpresa vino cuando al recibir el paquete con mucha ilusión descubrió que lo que había en su interior en nada se parecía a lo que él había pedido. Lo que había era una bandolera con muchos años y un tanto gastada.

Me he pedido un chándal por Vinted y cuando abro el paquete veo q me ha llegado una bandolera del paleolítico pic.twitter.com/F8sls2y6Ow — :P (@Busati333) January 17, 2024

Después de haber descubierto que lo que había recibido no era el chándal de C. Tangana sino una bandolera que él mismo denominó como "del paleolítico" no dudó en escribirle un mensaje al vendedor pidiéndole explicaciones de lo que había recibido. El usuario que le había vendido la prenda del cantante madrileño le respondió con gran apuro: "Tío, perdona, me acabo de dar cuenta que mi madre se ha confundido con el paquete, lo siento muchísimo". También le ofreció una rebaja del precio inicial por el error que se había producido y por los inconvenientes causados.

El joven gaditano aceptó sin problemas las disculpas del vendedor y el nuevo precio, que le salía por menos de la mitad que le había costado en un principio. Gracias a estos tuits con las capturas de pantalla de la conversación entre ambos, el gaditano ha conseguido hacerse viral. Son muchos los demás usuarios que se han animado a contar historias parecidas vividas a lo largo de los años tras comprar en plataformas como Vinted o Wallapop.