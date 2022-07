¿Por qué sopla tanto el viento de levante en Cádiz?

Una semana completa de levante en Cádiz y todo el litoral de la provincia. El viento que trae la cabeza loca a los gaditanos y turistas está soplando con ganas, con alerta amarilla en la costa al menos hasta este sábado y acompañado además de unas altas temperaturas y unas noches tropicales en las que está siendo difícil conciliar el sueño.

La intensidad es lo que hace que este viento sea el más conocido en la zona, es el más molesto y por eso es el que se queda grabado en la memoria de los que nos visitan y forma parte de la idiosincrasia de Cádiz y, cómo no, de sus coplas de Carnaval, con numerosas letras dedicadas.

En estos momentos la configuración atmosférica, explica de una forma sencilla el meteorólogo gaditano Manuel Salguero, es que "tenemos una dorsal sobre nosotros, que se trata de aire cálido que proviene de latitudes más meridionales -más al sur-, que se está viendo alimentada de un centro de bajas presiones sobre el Atlántico y aquí en esta zona se traduce en calor y levante". "Parece ser que ese centro de bajas presiones se desplazaría un poco hacia el norte y cambiaría a viento del sur a partir del domingo", señala sobre las previsiones y dando respuesta a la pregunta quizás más repetida estos días: ¿Cuándo se va el levante?

¿Por qué sopla tan a menudo?

¿Es realmente el levante el viento predominante en Cádiz? "Ojo con eso, que no lo es. Es el que sopla con más fuerza, es el más molesto, pero no el predominante", apunta el meteorólogo gaditano, refiriéndose a Cádiz capital. En la zona del Estrecho y el Campo de Gibraltar sí sería este viento del proveniente del Este el que domina al resto. Pero en la capital gaditana lo es el suroeste, asegura, entre el poniente y el sur, "que es fresquito pero no frío y es esa brisa agradable de verano". También es el que suele estar presente cuando tenemos los temporales de invierno.

Una de las explicaciones a que en esta zona sople tanto el viento de levante -entre otras que se dan- es la presencia del Estrecho y el llamado efecto Venturi: cuando el viento se encuentra con ese estrechamiento, un embudo natural, se tiene que encauzar, provocando un aumento de su velocidad.

Pero no todo lo que trae este dichoso viento es malo. Salguero señala que gracias al aire de levante se han podido sobrellevar mejor las altas temperaturas, al ser un viento más seco que el sur o el poniente, bajando así la humedad relativa y la sensación de bochorno.

De hecho, además de esta levantera, esta semana se ha caracterizado por algo que no es muy usual, al menos tantos días seguidos, como son unas altas temperaturas mínimas. "Han sido noches de 27 grados cuando los días de poniente anteriores que tuvimos las máximas llegaban a 26", apunta el meteorólogo. "Esto hubiera sido peor con viento del sur porque aumenta la humedad relativa y el bochorno".

Mínimas un día más muy elevadas. La noche ha sido especialmente dura en puntos del sur de #Sevilla y norte de #Cádiz. En San José del Valle el termómetro no ha bajado de 29ºC, en El Bosque u Osuna de 28ºC pic.twitter.com/n7UsDIdc3X — El tiempo en Cádiz (@EltiempoenCadiz) July 15, 2022

Incluso hay otro más que es el que acompaña a las más altas temperaturas y "que es un gran desconocido" de aquí", como el noroeste. "Viene del interior de Andalucía y suele ocurrir cuando en lugares como Chiclana y San Fernando se alcanzan hasta los 40 grados, aunque hay años que ni se da".

Los vientos de Cádiz

La diferencia del levante con otros vientos que soplan en Cádiz es que es seco, tiene procedencia terrestre y en la ciudad gaditana nos llega desde el interior de la Bahía, del este, por donde se levanta el sol.

El poniente viene del lado opuesto, en la ciudad gaditana desde La Caleta, del oeste, de donde se pone el sol. De aquí que esta sea una buena playa para esconderse de 'su rival', su otra novia, como cantaba Antonio Martín.

El predominante en este rincón es el suroeste (sur y poniente), un viento fresquito y agradable en verano que es el que suele acompañar a los temporales en invierno.

El sur y el poniente son de procedencia marítima y aumentan la humedad relativa, una humedad también famosa en Cádiz. "Que aquí no hace frío, hace humedad", dice el dicho.