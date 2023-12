El niño del Tambor en la final de Got Talent, con Risto Meijde en su show: "¡Numerazo!"

El chiclanero Antonio Serrano, quien fuera conocido desde su infancia como El Niño del Tambor, estuvo este sábado en la gran final del programa Got Talent y aunque no fue el ganador, el ahora mago Antonio volvió a encantar al público y al jurado con su mezcla de magia e humor. "¡Numerazo!, ¡cómo nos lo hemos pasado de bien!", decía Florentino Fernández -que ha sido su padre en este programa- al terminar el show del artista gaditano, entre las buenas reacciones de los distintos miembros del jurado. "Vas sobradísimo, tienes muchísimo talento. Te lo hemos dicho mil veces pero es un gustazo verte siempre", añadía Paula Echevarría.

Er mago Antonio cautivó a los jueces en su número de audiciones con una propuesta completamente original, y más tarde también en la semifinal con una actuación memorable. Ahora, el mago ha contado para su número de la final con un ayudante de excepción: Risto Mejide. En esta última actuación, este peculiar mago ha vuelto a mezclar como nadie la magia y el humor.

Para esta ocasión tan especial, el mago escogió como hilo conductor su fiesta de cumpleaños, una fiesta que contó con un padrino también muy peculiar. Y es que Risto Mejide ayudó en el show y se metió por completo en su papel de padrino, protagonizando el momento más divertido de la noche. "Yo me siento honrado cuando me eligen, me alegro que solo cumplas año una vez al año", bromeaba luego Risto.

Invitación a la sala Houdini

Tras su número, el mago Antonio recibió sorpresas en un vídeo donde intervinieron Los Gemeliers y también Juan Imedio, donde el chiclanero empezó a triunfar en Canal Sur siendo El Niño del Tambor. "Me gusta saber que eres el buque insignia de Cádiz en el programa", le dijo.

Pero además recibió una invitación para actuar en la prestigiosa Sala Houdini con su número.

En su día a día, el chiclanero da clases de inglés en un colegio de Puerto Real gracias a su doble grado universitario en Filología Inglesa e Hispánica. Es también conocido por el amor que profesa a Chiclana y a la provincia de Cádiz. De hecho, es un amante del Carnaval de Cádiz e incluso ha llegado a salir en las tablas del Falla con el coro de Chiclana y sabe lo que es hacer su propia chirigota callejera y salir a disfrutar de las calles gaditanas.