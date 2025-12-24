José María Sánchez, pescadero, tiene la receta perfecta con langostinos para Navidad: "Esta es la mejor manera de hacerla"

La Navidad es sinónimo de reencuentros entre familiares y amigos y de mesas largas donde la comida tiene un gran papel protagonista. Son muchas las familias que se decantan por elaborar alguna receta con marisco y es que en la provincia de Cádiz se puede gozar de un gran producto. Una de las recetas que destacan en estos días es la ensaladilla de langostinos, un clásico que se cuela en casi todas las celebraciones.

José María Sánchez, tiene clara cuál es la mejor forma de preparar la ensaladilla de langostinos y no duda en compartir su receta paso a paso. "Esta es la mejor manera de hacer la ensaladilla", asegura. Una afirmación que se apoya en la calidad del producto, en el respeto a los tiempos de cocción y en pequeños trucos que marcan la diferencia. El resultado es una receta perfecta para compartir en Navidad, ideal como entrante y pensada para disfrutar sin complicaciones.

El primer paso: cocer bien los langostinos

La base de una buena ensaladilla está en el producto, y en este caso los langostinos son los protagonistas. "Lo primero, cuece los langostinos", explica José María. La clave está en no pasarse de tiempo para que queden jugosos y con buena textura. Una vez cocidos, se reservan y se dejan enfriar antes de trocearlos.

Mientras tanto, llega otro de los momentos importantes de la receta: la cocción de las patatas. Aquí es donde el pescadero introduce uno de sus trucos más comentados.

El toque especial en las patatas

"Una vez listos los langostinos, hay que cocer las papas, eso sí, hay que añadir un chorrito de manzanilla, le dará un toque espectacular", señala. Este detalle aporta un matiz suave y diferente, muy gaditano, que eleva el sabor final de la ensaladilla sin enmascarar el resto de ingredientes.

Las patatas deben quedar tiernas, bien cocidas, pero sin romperse en exceso. Cuando estén listas, se retiran del fuego y se dejan enfriar para poder trabajarlas cómodamente más adelante.

Mayonesa casera: el secreto del éxito

Mientras las patatas se enfrían, José María lo tiene claro: nada de mayonesa comprada. "No la compres en el supermercado", advierte. Su receta es rápida y al alcance de cualquiera. Solo hacen falta dos huevos, medio ajo, una pizca de sal y aceite de girasol. Todo se bate hasta conseguir la consistencia deseada.

Esta mayonesa casera aporta cremosidad y un sabor mucho más natural, algo fundamental en una ensaladilla que busca destacar por su sencillez y equilibrio.

Un toque "canalla"

Cuando la patata ya está fría, llega el momento de montar la ensaladilla. Se estruja en un bol y se le añade la zanahoria y los langostinos cocidos, cortados en trocitos. A continuación, se incorpora la mayonesa y se remueve todo muy bien hasta que quede una mezcla homogénea.

Es entonces cuando José María añade su sello personal: "Es el momento de darle un toque canalla a la receta". ¿Cómo? Picando unas cuantas aceitunas en trocitos pequeños e incorporándolas a la mezcla. Este ingrediente aporta contraste y un extra de sabor que redondea el plato.

Una vez está terminado el proceso de elaboración, solo queda pensar en la presentación. Se puede coger una fuente boita o en pequeñas cazuelas, y así dejar este manjar listo para comer. Esta es la mejor manera de disfrutar de los langostinos.