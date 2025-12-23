Isabel Pantoja vive en Canarias: su nueva vivienda de lujo está cerca de la playa

Isabel Pantoja ha tomado una decisión que marca un antes y un después en su vida personal. Tras vender Cantora y meses de especulaciones sobre su futuro, la tonadillera ha fijado su nuevo domicilio en Canarias, concretamente en Gran Canaria, donde vive en una vivienda de alquiler situada a apenas 15 minutos del mar, según ha desvelado en exclusiva la revista Lecturas.

El traslado se habría producido con la máxima discreción. Tal y como explicó Luis Pliego, director de Lecturas, la cantante viajó a la isla en avión privado, evitando así la exposición mediática. Una forma de llegar que encaja con el momento vital que atraviesa y con su deseo de mantener un perfil bajo tras años de polémicas familiares y personales.

Una casa cerca del mar y lejos del ruido

La vivienda que ha alquilado Isabel Pantoja se encuentra en una zona residencial de alto nivel, tranquila y alejada del bullicio, pero bien conectada con la costa. No está en primera línea de playa ni en pleno centro, aunque sí lo suficientemente cerca como para disfrutar del Atlántico en pocos minutos.

"Lo único que me autorizan a decir es que la casa está a 15 minutos del mar y de la playa. No está ni en primera línea de costa ni en el centro de la isla", explicaba Luis Pliego en el programa El tiempo justo. Un enclave que le permite combinar privacidad, comodidad y calidad de vida.

La vivienda, valorada en más de un millón de euros por sus características y ubicación, es amplia y está pensada para largas estancias. Aunque se trata de un alquiler, la intención de la artista parece clara: instalarse en un lugar donde pueda sentirse cómoda y centrarse en sus próximos proyectos profesionales.

Un mensaje navideño cargado de emoción

Poco antes de conocerse su mudanza, Isabel Pantoja reaparecía en redes sociales para felicitar las fiestas a sus seguidores con un mensaje que no pasó desapercibido. Vestida para la ocasión, la cantante se dirigía a sus fans con palabras cargadas de emoción.

"Os quiero mandar desde mi corazón felices Navidades, rodeados de la gente que queréis", afirmaba en el vídeo. Un mensaje que continuaba poniendo el acento en la salud y en el amor como pilares fundamentales en estas fechas tan señaladas.

"Que tengamos muchísima salud, que es lo principal para poder felicitarnos muchísimos años más. Son momentos de amor", decía la tonadillera, lanzando un mensaje de esperanza pese a su complicada situación familiar.

Apoyos firmes y una Navidad diferente

Actualmente, Isabel Pantoja mantiene una relación inexistente con sus dos hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja. Sus grandes apoyos siguen siendo su hermano Agustín y su sobrina Anabel, con quienes conserva un vínculo estrecho.

Estas Navidades, la artista tiene previsto pasar Nochebuena y Nochevieja en su nueva casa de Gran Canaria, ya instalada y adaptándose a su nueva vida. "Ella acaba de instalarse y está muy contenta. No se esconde, pero no le gusta compartir espacio con la gente", explicaba también Luis Pliego.

Aunque por ahora no se ha producido el encuentro con Anabel, se espera que pueda darse en las próximas semanas. Mientras tanto, Isabel Pantoja afronta esta etapa desde Canarias, cerca del mar y lejos del ruido, decidida a empezar un nuevo capítulo con más calma y discreción.