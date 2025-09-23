Isabel Pantoja "desmantela" Cantora, la mítica finca que compró Paquirri en Cádiz

Desde hace años, la finca Cantora ha situado a Cádiz en el mapa del mundo del corazón nacional. El sueño campero de Paquirri y que éste legó a su mujer Isabel Pantoja tras su dramática muerte en septiembre de 1984 convirtieron a Cantora en una de las propiedades más famosas de la crónica rosa. Sin embargo, ahora su papel en el mundo del colorín podría quedar diluido según Telecinco. El programa 'El tiempo justo' de la cadena de Mediaset ha grabado en exclusiva unas imágenes que, según indican, podrían suponer el traslado de las pertenencias de la tonadillera hacia otro domicilio. En el programa se habla incluso de "desmantelamiento" del que hasta ahora habría sido el centro de la vida profesional y familiar de la tonadillera.

La cuenta atrás por lo tanto se habría iniciado y Pantoja habría ya puesto punto y final (o lo hará en breve) a su residencia en Cantora. Antonio Rossi, periodista especializado en crónica social, lo confirmaba en el propio plató de televisión y avanzaba el destino de la cantante: "Isabel no volvía para vivir en Cantora, volvía para vaciarla. Su destino es República Dominicana, aunque hará una parada intermedia. Estas imágenes lo demuestran: Cantora se ha desmontado por completo".

Según las imágenes que pudieron grabar en el programa, el día 9 de septiembre apareció en Cantora una furgoneta grande blanca, sin que conocieran el motivo de su acceso. Unos días más tarde entró un camión de grandes dimensiones con un contenedor igual que los que se emplea para el transporte marítimo. El camión salió posteriormente ese día pero dejando el contenedor en el interior de la propiedad. El pasado 22 volvió a entrar el vehículo y esta vez sí salió con el contenedor, al que estuvieron siguiendo el equipo de cámaras del programa, grabando su acceso a Cádiz a través del puente de la Constitución de 1812 y su posterior llegada al puerto de la ciudad. Este movimiento reforzaría la hipótesis que un traslado por mar de las pertenencias que se pudieran haber metido en el contenedor.

Isabel Pantoja se despediría así de Cantora y de España, según el programa, "de momento para siempre" tal como apuntaba Rossi.

Qué pasará ahora con la finca Cantora

En agosto de 2024 la prensa del corazón ya hablaba de la posible venta de la finca por las deudas de Isabel y por la dificultad económica de mantener una finca muy extensa. Pepe del Real, colaborador del programa 'Vamos a ver' también de Telecinco, compartió detalles de esta operación señalando que, aunque se había considerado la posibilidad de instalar un parque eólico, se había descartado por la especial protección del terreno y que finalmente se levantaría un hotel rural de lujo.

La transformación de Cantora en un hotel rural no solo revitalizaría la finca, sino que también ofrecería un lugar único para la celebración de eventos en una zona que actualmente carece de infraestructuras de este tipo.

Además del alojamiento, la finca podría aprovechar su plaza de toros para organizar capeas y otros eventos sociales, como bodas, lo que añadiría un valor significativo al proyecto. También se ha considerado la posibilidad de crear un pequeño museo en honor al torero Paquirri, cuyos enseres personales podrían quedarse en la finca como parte del atractivo cultural del lugar.

Así es Cantora, el sueño campero de Paquirri en Cádiz

La finca Cantora, ubicada en Medina Sidonia, es la residencia habitual de Isabel Pantoja. / EFE

Cantora era el proyecto de vida de Paquirri con Isabel, un terreno de 500 hectáreas que cuenta con una casa de dos plantas, piscina, una nave de almacenaje, zona de monte, dehesa, cultivos, cuadras para los animales y una zona de tentadero. En definitiva, todo lo que suele formar parte de un cortijo andaluz.

La finca está ubicada en la carretera A-396, en el término municipal de Medina Sidonia, a unos 7 kilómetros de la citada localidad jandeña. La casa de la finca tiene dos plantas. En la parte baja, de 637 metros cuadrados, hay varios salones y la cocina. En la parte superior se encuentran principalmente los diferentes dormitorios de la estancia. Pero no todo queda ahí, Cantora dispone de todo tipo de comodidades entre las que figuran un salón de juegos, gimnasio, bodega, sauna, oficinas y garajes.

En el año 2017 se puso a la venta con un precio de salida de 7 millones de euros, una cifra superior a su valor de mercado, ya que la tasación de la finca por parte de peritos oficiales del Estado la situaban en una horquilla que oscila entre los 4,5 y los 5 millones de euros. Cabe reseñar que de una hipotética venta el 51% sería para Isabel Pantoja, mientras que el 49% restante iría para su hijo, Kiko Rivera, según se recoge en el testamento de Paquirri.