Isabel Pantoja pide hacer una última llamada a estas personas antes de entrar en quirófano

Isabel Pantoja no está atravesando tiempos fáciles. Su estado de salud ha sido tema de preocupación en varias ocasiones, aunque no se ha profundizado mucho en detalles. La famosa tonadillera ha cancelado varios conciertos y ha tenido que ingresar de madrugada en el Hospital Universitario Reina Sofía, en Córdoba. Este último ingreso, en particular, ha generado una gran alarma debido a la hora inusual y la urgencia aparente de la situación.

Antonio Rossi, colaborador del programa Vamos a ver, ha lanzado un mensaje para calmar las inquietudes sobre la salud de Isabel Pantoja. Según Rossi, "sin alarmismos, su estado de salud no ha variado nada de un mes aquí". Explicó que, aunque Isabel Pantoja ingresó al hospital el viernes, fue dada de alta a las pocas horas. "Siempre he sido prudente con lo que le pasa a Isabel Pantoja. El ingreso era en Córdoba por una razón concreta y el hospital de Córdoba por una razón concreta. Tiene una situación complicada que se está intentando resolver", añadió Rossi.

La finca Cantora, ubicada en Medina Sidonia, es la residencia habitual de Isabel Pantoja. / EFE

El ingreso hospitalario de Isabel Pantoja estaba relacionado con una intervención quirúrgica que, finalmente, no se llevó a cabo. Según el relato de Antonio Rossi, el viernes por la mañana Isabel no se encontraba bien y fue llamada al hospital. Sin embargo, al llegar, se determinó que la operación no era viable en ese momento, por lo que Isabel regresó a su casa. "La idea no era haber pospuesto Tenerife, pero las circunstancias de salud le hacen esto. En lo que le está ocurriendo puede ocurrir que le llamen y se programe o programarlo ella misma si encuentra la forma de hacerlo", explicó Rossi.

Uno de los detalles más emotivos y reveladores de esta situación fue la solicitud de Isabel Pantoja de llamar a sus hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja, antes de la prevista intervención. Según Antonio Rossi, Isabel le pidió a su hermano que contactara a sus hijos, anticipando una posible complicación. Sin embargo, como la operación no se realizó, la llamada a sus hijos no fue necesaria.

Este episodio ha mostrado una vez más la fortaleza y la preocupación de Isabel Pantoja por su familia, a pesar de las dificultades que enfrenta con su salud. Todos esperamos que la situación se resuelva pronto y que Isabel pueda recuperarse completamente, volviendo a los escenarios y a su vida cotidiana con la energía que siempre la ha caracterizado.