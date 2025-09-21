Boda de famosos en la Sierra de Cádiz: la primeras imágenes del enlace de Pablo López y Laura Rubio

Ya se habían dado el sí quiero hace dos meses por la iglesia pero la fiesta ha esperado hasta este sábado y en la Sierra de Cádiz. El cantante Pablo López y Laura Rubio han celebrado su boda en la Sierra de Cádiz, en una finca de Alcalá del Valle, que vivió este sábado la alegría de los novios, familiares y amigos, entre lo que no faltaron rostros muy famosos.

Aunque no se conocen muchos detalles, los novios salieron a posar y a brindar con la prensa que intentaba captar imágenes de la celebración. Pablo López, que siempre se ha mostrado tímido y que no habla de su vida privada, manifestó que era una "cosa natural y sencilla", rodeada de amigos y familiares, "libertad y amor", agradeciendo a los medios de comunicación y al cariño recibido.

Luego la fiesta siguió en este lugar mágico de la Sierra, muy cercano a Ronda, llamado La Casería de Tomillos, una espectacular finca del siglo XVI, con una superficie construida de 2500 m2 ocupando un suelo de 3500 m2. Al conocerse el sitio elegido, el Ayuntamiento de Alcalá del Valle manifestó su "gran orgullo que hayan confiado en nuestro pueblo para un momento tan especial de sus vidas". "Su elección pone en valor la riqueza cultural, el patrimonio y la belleza paisajística que caracterizan a nuestro entorno", decían traslandado su "más sincera felicitación a la pareja”.

Más rostros famosos de la boda

No ha transcendido apenas nada de los detalles de la boda. Según se pudo ver en el programa Fiesta de Telecinco, dentro de la finca había un globo aeroestático, una de las sorpresas para los invitados, a los que se les pidió que no compartieran de momentos sus fotos en las redes sociales.

Entre los invitados estaban compañeros del programa La Voz, donde Pablo López es jurado y precisamente donde se conoció la pareja en el año 2017. Así se esperaba que estuviesen Eva González, Malú, Sebastián Yatra o Antonio Orozo. También distintos medios señalaban que estaban invitados David Bustamante, Vanesa Martín, David Bisbal entre otros rostros conocidos como Eugenia Martínez de Irujo.

Sin embargo, las fotos que hasta ahora han trascendido son las facilitadas por los novios en su pasado ante los medios, donde mostraron su felicidad y sus ganas de seguir celebrando su amor con familiares y amigos más cercanos.