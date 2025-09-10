Así es la espectacular finca del siglo XVI donde se casará Pablo López con Laura Rubio en este encantador pueblo de Cádiz

Alcalá del Valle celebrará el amor, el próximo 20 de septiembre, cuando el cantante Pablo López y Laura Rubio vuelvan a darse el 'sí quiero' por segunda vez. La pareja ha elegido este encantador pueblo gaditano para dar una fiesta por todo lo alto, rodeados de amigos y familiares, tras su boda celebrada en la más estricta intimidad el pasado 19 de julio en Madrid.

El lugar elegido por la pareja es La Casería de Tomillos, una espectacular finca del siglo XVI que se levanta en una colina situada entre la Serranía de Ronda y la campiña gaditana. Hispania Nostra en su web detalla que “la edificación alcanza una superficie construida de 2500 m2 ocupando un suelo de 3500 m2. Tiene forma rectangular alargada en sentido este-oeste y se organiza en torno a dos patios casi cuadrangulares. El más occidental es el primitivo y principal y todas las estancias relevantes se distribuyen a su alrededor. El segundo se encuentra rodeado por construcciones inacabadas. El proyecto se desarrolló entre 1999 y 2008, financiado en su totalidad por el Señor Byrne, sin ninguna ayuda oficial. El resultado es un magnífico edificio que ha recuperado todo su valor y que enriquece el patrimonio cultural y arquitectónico de Alcalá del Valle”.

La Casería de Tomillos es un lugar mágico, de una belleza natural sin precedentes. Su idílico entorno, en pleno corazón de la sierra, ofrece un ambiente tranquilo e inspirador. Además, sus hermosos jardines y el paisaje que lo rodea lo convierten en un marco ideal para la celebración de eventos al aire libre.

Gran expectación en Alcalá del Valle

“El Ayuntamiento se complace en anunciar que el artista Pablo López y su esposa han decidido celebrar su matrimonio en nuestro municipio. La ceremonia tendrá lugar en un enclave emblemático de nuestra localidad. Es un motivo de gran orgullo que hayan confiado en nuestro pueblo para un momento tan especial de sus vidas. Su elección pone en valor la riqueza cultural, el patrimonio y la belleza paisajística que caracterizan a nuestro entorno. Desde la Corporación Municipal trasladamos nuestra más sincera felicitación a la pareja”, ha comunicado el Ayuntamiento de Alcalá del Valle en sus redes sociales.

Que Pablo López y Laura Rubio hayan elegido este enclave gaditano para celebrar su segunda boda es algo que llena de orgullo a Alcalá del Valle. Tal y como su nombre indica, este pueblo gaditano está enclavado entre un valle entre Málaga, Cádiz y Sevilla, permitiendo así el desplazamiento de sus familiares y amigos de ambas provincias.