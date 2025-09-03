Miguel Poveda encuentra la inspiración en este municipio de Cádiz para grabar su disco navideño

“Una vez más, caminar por la calle Real de San Fernando, entrar a ver al Nazareno, pasar por la casa de Camarón, me lleva a una inspiración muy profunda”, ha confesado el cantante Miguel Poveda en su Instagram, junto a unas fotografías que reflejan su paso por San Fernando.

Cuna de grandes artistas como Camarón de la Isla y su amiga, Niña Pastori, con quien canta el tema Ya no quiero ser. Hasta este municipio de Cádiz ha llegado Miguel Poveda para “grabar en Sándalo Studio con mi querido Jesús Guerrero y Paquito González”.

Cabe recordar que ésta no es la primera vez que el artista cuenta con la producción de Jesús Guerrero. Poema del Cante Jondo, fue el primer disco grabado y producido en este estudio de grabación de San Fernando. Ahora ha contado con compañeros “que han participado en este disco navideño que está a un 10% de estar terminado y que estoy deseando que en los próximos meses podamos disfrutarlo”, ha adelantado el artista en sus redes sociales.

Navidad a través del flamenco

Miguel Poveda presentará en el Gran Teatro Falla (Cádiz), los días 16 y 17 de diciembre a las 20:00 horas, un espectáculo único donde reinterpreta la Navidad a través del flamenco. Una experiencia única y conmovedora para celebrar estas fechas tan especiales con arte y emoción.

El precio de las entradas oscilan entre 60, 55, 45 y 35 euros, con carné joven 6 euros en Paraíso (15% del aforo). A partir del 2 de septiembre la taquilla abrirá en horario de mañana y tarde, de 10.30 h. a 13.30 h. y de 17.30 h. a 20.00 h. Días de función en sábados, domingos, festivos y lunes: 1 hora antes del comienzo de la función. También podrás comprar las entradas en este enlace.