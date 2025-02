Un 'tiktoker' argentino está recorriendo las provincias de España y se enamora de Cádiz: «Es una de las ciudades que más ansiaba visitar»

Nunca fue tan fácil descubrir nuevos lugares sin salir de casa. Gracias a los móviles y el uso de las redes sociales podrás conocer cualquier rincón del mundo y muchas curiosidades que seguramente desconocías. Los creadores de contenido, conocidos también como ‘influencers’, aprovechan el alcance de sus publicaciones para compartir con sus seguidores ciertos lugares.

Esto es lo que sucede con los creadores de contenido de viajes. Cada vez son más los que se animan a compartir sus experiencias en redes sociales como TikTok o Instagram. Este tipo de contenido resulta de un gran atractivo, ya que conecta con la curiosidad de los seguidores y el interés por conocer lo desconocido.

Una vez más Cádiz ha sido la protagonista de uno de los viajes de estos creadores de contenido. En esta ocasión ha sido un famoso ‘tiktoker’ argentino, conocido en redes sociales como El Viaje de Romancito (@romansocias), que se ha puesto como reto recorrer las 50 provincias de España; y, de momento, ha visitado 24 de ellas.

En estos momentos se encuentra en Cádiz. Echándole un vistazo a su cuenta de TikTok, con más de 480.000 seguidores, podrás ver que ha compartido sus impresiones tras visitar Algeciras, San Fernando y Cádiz. De momento, estas son las ciudades gaditanas en las que ha estado, aunque continuará con su tour visitando Jerez.

Un tour por Cádiz

Sobre Cádiz, este 'tiktoker' argentino ha confesado que «esta es una de las ciudades que más ansiaba visitar, ya que muchos me habían hablado muchas veces de ella... y no decepcionó». Además, ha aprovechado sus redes sociales para lanzarles una mensaje a los gaditanos: «tienen una ciudad hermosa»; a lo que muchos seguidores le han respondido con orgullo y facilitándole más información sobre algunas curiosidades y de los rincones más emblemáticos de la Tacita de Plata que no puede perderse.

Como se puede apreciar en el vídeo de TikTok, que cuenta con más de 21.000 reproducciones por el momento, el creador de contenido comienza su tour por Cádiz caminando por el paseo marítimo y disfrutandode unas increíbles vistas a la Catedral Cádiz que lo enamoran al instante. Durante la caminata muestra lugares emblemáticos como las Puertas de Tierra, la Plaza de España e incluso el monumento dedicado a la Libertad de Expresión. Un recorrido en el que queda asombrado por el patrimonio de la trimilenaria y que completa visitando el Museo de Cádiz, del que asegura que «es una pasada y uno de los mejores de arqueología de España».

De parada obligatoria es el Mercado Central de Abastos, al que compara con «un mercado romano, por sus columnas». La ruta continúa por la plaza de la Catedral, el Museo del Carnaval y el Teatro Romano, así como un paseo por el Parque Genovés y la playa de La Caleta, mostrándose sorprendido del buen clima de Cádiz porque «es febrero y hay gente en la playa como si nada». Concluye su recorrido paseando por el Paseo Quiñones, un lugar mágico que conduce al Castillo de San Sebastián y desde donde se puede contemplar unas vistas maravillosas a La Caleta y el Castillo de Santa Catalina.