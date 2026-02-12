Isabel Pantoja preocupada por su posible vuelta a la cárcel: esta es la deuda que tiene con Hacienda

La cantante Isabel Pantoja se enfrenta a uno de los momentos más delicados de las últimas décadas por problemas con Hacienda que podrían llevarla de nuevo a prisión. Según ha publicado la revista Lecturas, "Isabel Pantoja puede volver a la cárcel: el proceso está en marcha", una advertencia que ha encendido las alarmas en el entorno de la artista.

Este escenario judicial vuelve a situar a Pantoja bajo el foco mediático y legal una década después de cumplir prisión por el caso Malaya, un capítulo que marcó profundamente su trayectoria personal y profesional.

Una deuda millonaria con Hacienda

Según ha publicado la citada revista, la tonadillera arrastra na deuda de 1.010.000 euros con la Agencia Tributaria, cifra que supera el umbral que en España se considera delito fiscal. Esta cuantía se ha vuelto más difícil de afrontar tras la pérdida de la finca Cantora, que actuaba como aval de sus compromisos financieros y que fue embargada tras años de impago.

Como ha explicado el director de la publicación, Luis Pliego, en el programa El Tiempo Justo, "El plazo ya se ha acabado porque ya no tiene la finca, la finca pertenece al banco. La Agencia Tributaria ahora mismo no tiene donde reclamar a Isabel Pantoja ese dinero y los aplazamientos y los plazos que le habían dado han vencido".

Ese vencimiento de plazos administrativos ha llevado a Hacienda a activar la vía penal para reclamar el importe adeudado, lo que abre la puerta a posibles consecuencias judiciales mucho más serias que una simple reclamación económica.

Riesgo real de volver a prisión

Pliego ha sido claro al detallar el impacto que esta situación podría tener sobre la artista: "Lo tiene complicado a no ser que pague. Va a revivir su peor pesadilla", afirmó en el citado espacio.

En España, cuando una deuda con Hacienda excede el millón de euros y no se ha saldado dentro de los plazos, puede constituir un delito fiscal castigado con penas de prisión de entre 1 y 5 años. Además, el hecho de que Pantoja ya tenga antecedentes penales como consecuencia de su condena por el caso Malaya hace que la posibilidad de un ingreso en prisión sea más factible incluso con penas bajas.

Este riesgo penal es el que ha llevado a Lecturas a afirmar que la situación de la cantante no es solo un problema económico, sino también un escenario judicial delicado con consecuencias personales y profesionales significativas.

¿Cómo afecta esto a sus proyectos profesionales?

El conflicto con Hacienda no solo amenaza con consecuencias penales: también podría afectar a los proyectos profesionales de Isabel Pantoja. Según la misma revista, la plataforma de vídeo con la que llevaba meses negociando una serie sobre su vida habría fijado como plazo abril para que acepte abordar temas controvertidos de su trayectoria, incluyendo su paso por la cárcel. Sin ese enfoque, el proyecto se tambalea.

Esta producción se planteaba como una posible vía para mejorar su situación económica, lo que complicaría aún más las posibilidades reales de saldar la deuda con Hacienda y evitar la vía penal.