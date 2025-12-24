Este es el horario de los supermercados en Cádiz el 24 y 25 de diciembre

La cuenta atrás para la Navidad activa cada año uno de los rituales más repetidos: las compras de última hora. En Cádiz, como en el resto del país, los días previos a Nochebuena concentran una gran afluencia de clientes en supermercados y grandes superficies, con carros llenos de productos frescos, dulces navideños y todo lo necesario para las comidas familiares. Hay quienes esperan hasta el último momento para realizar algunas compras y para poder tenerlo todo, hay que tener en cuenta el horario de los supermercados.

El miércoles 24 de diciembre, día de Nochebuena, la mayoría de cadenas de supermercados modifican su horario habitual y adelantan el cierre para facilitar la conciliación de sus trabajadores. En cambio, el jueves 25 de diciembre, día de Navidad, la tónica general será el cierre total.

Mercadona

La cadena valenciana tendrá abierta las puertas de sus dos supermercados en Cádiz el miércoles 24 de diciembre, pero lo hará con un horario reducido. Ambas tiendas adelantarán su cierre dos horas y media respecto a un día normal. Así, Mercadona estará abierto de 09:00 a 19:00 horas durante la jornada de Nochebuena. El día 25 de diciembre, todas sus tiendas permanecerán cerradas.

Carrefour

En el caso de Carrefour, el horario especial afecta tanto a los hipermercados como a los supermercados Market y Express. Todos los establecimientos de la marca francesa en Cádiz capital y en la provincia abrirán el 24 de diciembre de 09:00 a 19:00 horas. El día 25 de diciembre, Carrefour cerrará todas sus tiendas.

El Corte Inglés e Hipercor

Tanto el supermercado Hipercor como el centro comercial de El Corte Inglés Bahía de Cádiz permancerá abierto durante la jornada del 24 de diciembre en horario especial: de 10:00 a 20:00. El jueves 25 de diciembre estará cerrado.

DIA

Los supermercados de la cadena Día también ajustan su horario el 24 de diciembre. En Cádiz, las 10 tiendas de la marca, incluyendo los establecimientos Día Market, abrirán desde las 09:00 hasta las 18:00 horas, siendo una de las cadenas que antes cerran ese día. El 25 de diciembre, Día mantendrá todas sus tiendas cerradas en la ciudad.

Lidl

La cadena alemana se suma al cierre anticipado en Nochebuena. Las dos tiendas que Lidl tiene en Cádiz abrirán el miércoles 24 de diciembre en horario de 09:00 a 19:00 horas. Al igual que el resto de grandes cadenas, el día 25 de diciembre, festividad de Navidad, los supermercados Lidl permanecerán cerrados.

Aldi

Aldi mantendrá un horario similar al de Mercadona, Lidl y Carrefour. Las dos tiendas de la cadena alemana en Cádiz abrirán sus puertas el día 24 de diciembre de 09:00 a 19:00 horas. Durante la jornada del 25 de diciembre, Aldi también permanecerá cerrada.

Esta información viene bien para todos aquellos que hayan dejado algo pendiente por comprar para el último momento. Todos los comercios volverán a su actividad comercial habitual el próximo viernes 26 de diciembre con sus horarios habituales.