Hacienda confirma una deducción de 100 euros para dueños de mascotas en la Renta 2026

Tener una mascota en casa no es barato. Vacunas, revisiones, tratamientos o una simple visita al veterinario suponen un gasto fijo para miles de familias andaluzas. A partir de la próxima campaña de la Renta, parte de ese desembolso podrá aliviarse.

La Junta de Andalucía ha confirmado una nueva deducción fiscal de hasta 100 euros para dueños de animales de compañía, que se aplicará por primera vez en la declaración del IRPF de 2026.

La medida, incluida en el paquete de rebajas fiscales autonómicas, permitirá desgravar el 30% de los gastos veterinarios, con un máximo de 100 euros por contribuyente y año. No importa cuántas mascotas se tengan en casa: el tope será el mismo por declaración. El objetivo es reconocer un gasto habitual que hasta ahora no tenía ningún encaje fiscal.

¿Qué se puede incluir en la deducción?

Los dueños de las mascotas podrán incluir en esa deducción cosas comunes como: las consultas veterinarias, vacunaciones, tratamientos médicos o intervenciones necesarias, siempre que estén debidamente justificadas mediante factura. Eso sí, no todo vale. Para poder aplicarla, el animal debe estar identificado con microchip y registrado en el Registro Andaluz de Identificación Animal (RAIA), y el gasto debe figurar a nombre del titular de la declaración.

La norma distingue entre distintos supuestos en función del origen del animal. Si la mascota ha sido comprada, la deducción solo podrá aplicarse durante el primer año desde su adquisición. Si se trata de una adopción procedente de un centro de acogida o protectora, el beneficio fiscal se amplía hasta tres ejercicios consecutivos, una diferencia que busca fomentar la adopción responsable.

Los perros guía, de asistencia o animales con funciones terapéuticas podrán generar la deducción sin límite temporal, siempre que sigan cumpliendo su función y estén correctamente registrados.

Límites de renta

Como ocurre con otras deducciones autonómicas, no todos los contribuyentes podrán beneficiarse. Existen límites de renta, fijados para concentrar la medida en las rentas medias y evitar que se convierta en una ventaja generalizada sin control. Además, la deducción se aplica exclusivamente en el tramo autonómico del IRPF y solo para quienes tengan su residencia fiscal en Andalucía.

Es importante que los usuarios guarden toda la documentación y es que las facturas serán imprescindibles para poder justificar el gasto. Sin ellas no habrá deducción posible a pesar de que el gasto de haya hecho.

Un gran cambio en para las familias

Hasta ahora, los gastos veterinarios quedaban fuera de cualquier beneficio fiscal para los particulares. Con esta medida, Andalucía se convierte en una de las primeras comunidades en dar este paso, reconociendo el peso que tienen los animales de compañía en la economía doméstica.

El ahorro máximo no es elevado, pero para muchos hogares puede marcar la diferencia. Especialmente en un contexto de precios al alza, la posibilidad de recuperar parte de lo gastado en el cuidado de una mascota supone un pequeño respiro.