Los gastos que podrán ahorrarse los dueños de mascotas en Andalucía: requisitos para las nuevas deducciones fiscales

Andalucía prepara una medida pionera en España: a partir de 2025, los dueños de mascotas podrán deducirse parte de los gastos veterinarios en su declaración de la renta. El anuncio lo hizo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, dentro del nuevo paquete de rebajas fiscales que acompañará a los presupuestos autonómicos.

La iniciativa busca aliviar el coste que supone mantener a un animal de compañía y, al mismo tiempo, fomentar la adopción en refugios y reconocer el papel social de las mascotas de asistencia.

¿Qué gastos podrán deducirse?

El punto central de la propuesta es que los propietarios podrán desgravar hasta un 30 % de los gastos veterinarios, con un límite máximo de 100 euros al año durante el primer ejercicio fiscal.

Si la mascota procede de un centro de acogida, la deducción se amplía hasta tres años consecutivos. Y en casos especiales —como los perros guía, los animales de asistencia para personas con discapacidad o las mascotas vinculadas a situaciones de violencia de género— la medida se prolongará durante toda la vida del animal.

Requisitos clave para beneficiarse

Aunque la norma aún debe desarrollarse en detalle, el anuncio deja claros varios requisitos básicos:

Justificar los gastos veterinarios mediante facturas o documentos oficiales.

Aplicar la deducción en la declaración de la renta correspondiente al año en curso.

En el caso de adopciones, acreditar que el animal procede de un refugio o centro autorizado.

Además, la medida se aplicará con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2025, por lo que los gastos de este mismo año ya podrán incluirse en la próxima declaración.

A cuántos andaluces beneficiará

Según los cálculos de la Junta, más de 182.000 contribuyentes podrán acogerse a esta deducción. El impacto económico en las arcas autonómicas se estima en unos 12 millones de euros anuales, una cifra que el Ejecutivo regional considera asumible dentro de su estrategia de rebajas fiscales.

Desde 2019, Andalucía ha aplicado una política continuada de reducción de impuestos que, según Moreno, ha supuesto un ahorro global cercano a los 1.000 millones de euros al año para los ciudadanos.

Más que un ahorro económico

La medida no solo tiene un componente fiscal. El Gobierno andaluz quiere reforzar el mensaje de que los animales forman parte de la familia y que su bienestar debe ser una prioridad. También pretende favorecer la adopción frente a la compra, al ofrecer condiciones más ventajosas para quienes eligen dar un hogar a un animal de un centro de acogida.

"Esto se traducirá, en la práctica, en más capacidad de ahorro para todos aquellos andaluces que compartan su vida con un animal de compañía", afirma Juanma Moreno.

Lo que queda por definir

Aunque el anuncio ha generado expectación entre los propietarios de mascotas, aún habrá que esperar a que los presupuestos de 2026 concreten aspectos prácticos:

Cómo se acreditarán los gastos para su deducción.

Si habrá un límite de animales por contribuyente.

Qué controles aplicará la Administración en los casos de asistencia o situaciones especiales.

Un precedente en España

Con esta iniciativa, Andalucía se coloca a la cabeza en vincular fiscalidad y bienestar animal. Si la medida funciona, no se descarta que otras comunidades puedan seguir el mismo camino.

Para muchos hogares, el cambio supondrá un respiro frente al coste de revisiones, vacunas y tratamientos veterinarios. Para las protectoras, puede ser un incentivo clave en la lucha contra el abandono animal.

En cualquier caso, el debate ya está abierto: qué lugar ocupan las mascotas en nuestra vida y qué papel debe tener la Administración en su cuidado.