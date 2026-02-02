Una madre de Cádiz le manda una emotiva carta al comedor de la Universidad de Granada: "Gracias y a seguir así"

Mandar cartas a día de hoy es algo inusual y es que en plena época digital usar este formato puede parecer anticuado, no obstante, ha servido para los medios se hagan eco de la misma. Eso es lo que ha ocurrido en la Universidad de Granada, donde una carta manuscrita enviada por una madre de Cádiz ha logrado emocionar al equipo del comedor universitario y visibilizar un trabajo que rara vez ocupa titulares.

La autora se presenta de forma sencilla, sin adornos, pero con un agradecimiento claro desde la primera línea: "Soy una madre de Cádiz agradecidísima a todo el equipo del comedor universitario por la gran labor que hacéis y por vuestra profesionalidad".

La preocupación de una madre

En el texto, la madre explica una inquietud compartida por muchas familias. Cuando su hijo decidió marcharse a Granada para estudiar, la alimentación se convirtió en una de sus principales preocupaciones. "Comprenderán que la alimentación de mi hijo era algo que me preocupaba mucho", escribe, reflejando una sensación común entre quienes ven a sus hijos empezar una nueva etapa lejos de casa.

Esa preocupación, según relata, fue desapareciendo poco a poco cuando el joven comenzó a acudir de forma habitual al comedor universitario. Lo que al principio era incertidumbre se transformó en tranquilidad y confianza.

Calidad, variedad y buenas condiciones

La carta no se limita a un agradecimiento genérico. La madre entra en detalles y pone en valor aspectos clave del servicio. Destaca que no solo le gusta la comida a su hijo, sino que además "come de todo, de buena calidad y en muy buenas condiciones". Algo significativo ya que durante este periodo universitario los jóvenes pueden acceder a comida de calidad ni mantener hábitos saludables.

Estas palabras subrayan el papel del comedor universitario como algo más que un servicio básico. Para muchos estudiantes, supone una garantía de alimentación equilibrada y un apoyo fundamental en su día a día.

Un reconocimiento que ha tocado al personal

El gesto no ha pasado desapercibido dentro de la comunidad universitaria. La carta ha sido recibida como un reconocimiento al esfuerzo diario de un equipo que trabaja lejos de los focos, pero que tiene un impacto directo en la vida de miles de jóvenes.

El cierre del mensaje resume el sentir de toda la carta: "Lo dicho, gracias, gracias, gracias. Y a seguir así de bien con vuestro trabajo". Sin grandes discursos, la madre logra poner palabras a un agradecimiento que muchas familias comparten.

Muchas familias encuentran en los comedores universitarios la tranquilidad de que la comida que sus hijos comen cada día sea equilibrada, rica y además nutritiva, algo que preocupa en el momento en el que los jóvenes salen de casa por primera vez. Esta carta ha viajado varios kilómetros por Andalucía, pero deja claro que es importante y que no pasa desapercibido para las familias el trabajo diario que se hace en los comedores de las facultades.