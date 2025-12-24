Las estafas digitales se disparan en Navidad: las claves para no caer en el fraude

La campaña de Navidad vuelve a ser uno de los periodos de mayor riesgo para consumidores y empresas en materia de fraude digital. El aumento de las compras online, los envíos y las gestiones bancarias crea el escenario perfecto para que los ciberdelincuentes intensifiquen su actividad. En este contexto, la consultora tecnológica Stratesys alerta de que las estafas por SMS, conocidas como smishing, se han consolidado como el canal de fraude con mayor crecimiento durante estas fechas.

Los mensajes fraudulentos se repiten cada año, pero ahora son más sofisticados. Avisos sobre supuestos problemas con un pedido, cargos sospechosos en la cuenta o bloqueos de acceso buscan provocar una reacción inmediata del usuario. La clave del engaño está en la urgencia y el miedo, dos palancas que siguen funcionando incluso cuando el mensaje parece creíble y bien redactado, en muchos casos gracias al uso de inteligencia artificial.

"Las estafas actuales ya no se apoyan tanto en errores evidentes como en mensajes bien construidos que juegan con la urgencia y el miedo. Detectarlas no requiere conocimientos técnicos, sino detenerse y verificar antes de actuar", explica Javier Castro, director del área de ciberseguridad en Stratesys.

Señales claras para reconocer una estafa

Aunque no se tengan conocimientos en ciberseguridad, existen indicadores comunes que ayudan a identificar un intento de fraude. El más evidente es la presión para actuar de inmediato, con mensajes que alertan de consecuencias graves si no se responde en ese momento. A esto se suman pequeñas incoherencias en el remitente o en los enlaces, como dominios ligeramente modificados que buscan pasar desapercibidos.

Otro punto clave es el tipo de información solicitada. Ninguna entidad legítima pedirá por SMS, correo electrónico o llamada telefónica contraseñas, PIN o credenciales completas. Cuando ocurre, lo más probable es que se trate de un intento de phishing.

Desde Stratesys subrayan que el smishing resulta especialmente eficaz porque el SMS se percibe como un canal más personal y fiable, habitualmente usado por bancos o empresas de mensajería. En muchos casos, el fraude se consuma porque es la propia víctima quien accede al enlace o realiza la llamada para resolver un problema inexistente.

Por qué seguimos cayendo en el fraude

El éxito de estas estafas no depende solo de la tecnología. La llamada "fatiga de notificaciones" lleva a muchos usuarios a automatizar acciones sin comprobar el origen de los mensajes. A esto se suma la reutilización de contraseñas, la sobreexposición de información personal en redes sociales y el uso de dispositivos o aplicaciones sin actualizar, que mantienen abiertas vulnerabilidades conocidas.

¿Es más inseguro comprar desde el móvil?

Comprar desde el móvil no es necesariamente menos seguro que hacerlo desde un ordenador. De hecho, los smartphones incorporan sistemas como la autenticación biométrica que refuerzan la protección. Sin embargo, la pantalla reducida dificulta revisar enlaces con detalle y los ataques por SMS o llamadas fraudulentas son más efectivos en este entorno, especialmente si se usan redes WiFi públicas.

Qué hacer si ya se ha caído en una estafa

La rapidez es clave para minimizar el impacto. Stratesys recomienda contactar de inmediato con la entidad bancaria para bloquear el medio de pago, recopilar pruebas, presentar denuncia y cambiar las contraseñas si se han facilitado datos personales. La posibilidad de recuperar el dinero dependerá en gran medida del método de pago utilizado.

La inteligencia artificial está elevando el nivel de las estafas digitales, facilitando mensajes más naturales y suplantaciones cada vez más creíbles. "En Navidad, el atacante gana cuando consigue que actuemos con prisa. Desconfiar de la urgencia y verificar siempre por canales oficiales sigue siendo la defensa más eficaz", concluyen desde Stratesys.