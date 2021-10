Los disfraces que más se llevan este Halloween: Locura con 'El juego del calamar'

Las celebraciones vuelven a la calle tras el fin de las restricciones y las ganas de fiesta se han encontrado con la primera cita: Halloween. Ganando cada vez más terreno a los tradicionales Tosantos, las actividades en las ciudades de la Bahía y de la provincia serán muchas. Los más pequeños, y los más mayores, buscan sus disfraces para la ocasión tras caracterizarse por última vez, seguramente, en el Carnaval de 2020, la última fiesta que se salvó del virus.

Las tiendas especializadas han tenido al fin un respiro, explican por ejemplo desde La Dulcería 17, con establecimientos en Cádiz y en Chiclana, o desde El rincón del disfraz, en San Fernando. Y es que se han encontrado con falta stock para algunos de ellos, o elementos como muñecos y decoraciones, "ya que la campaña suele empezar justo después de Carnaval y cómo entonces no se sabía cómo íbamos a estar, las casas no lo han tenido a tiempo", explicaban desde La Isla. "El año pasado no hubo nada, sólo para guarderías", apuntan desde estos comercios.

Preguntamos cuáles son los disfraces más de moda este año, que son los siguientes:

1. El juego del Calamar

Cómo no, la polémica serie coreana se coloca primera en el ranking. 'El juego del calamar' es sin duda el disfraz más solicitado. "Una locura", aseguran. Las caretas negras de los 'vigilantes' son las más vendidas y aunque en los colegios se está recomendando que los niños vayan así disfrazados, al ser una producción con violencia no recomendada a menores de 16, también se están vendiendo tallas pequeñas.

2. La casa de papel

Una de las series españolas con más éxito de los últimos años, 'La casa de papel' sigue también estando de moda, al estrenar hace pocos meses su última temporada. Se da la circunstancia además que con el mono rojo característico puedes hacer un 2x1 con 'El juego del calamar' cambiando solo la máscara.

3. Harley Quinn

Este personaje de comics de DC se ha hecho bastante popular en los últimos tiempos tras ser interpretada por Margot Robbie en 'El Escuadrón Suicida', 'Birds of Prey' y la nueva versión de 'The Suicide Squad' a cargo de James Gunn. La novia del villano Joker es otro de los disfraces para este Halloween 2021.

4. Malvados de películas: De Chucky a Freddy Krueger

Pero hay personajes malvados que no pasan de moda. Así se sigue pidiendo muchos complementos para caracterizarse como el payaso diabólico, Chucky, su novia, y otros de películas ya clásicas de terror como Freddy Krueger. Cualquier tipo de personaje "sangriento" siempre se llevan. De hecho se venden mucho las camisetas blancas que traen ya las manchas rojas incorporadas a las que se le pueden sumar distintos complementos.

5. Los clásicos no fallan para los más pequeños

Esqueletos, vampiros, calabazas, brujita,... todo este tipo de disfraces son siempre los más solicitados para los niños y niñas. Las faldas de tul, con algunas medias de colores y sombreros son los preferidos para las niña. Para ellos se venden más los de esqueletos o demonio.

6. Los disfraces llegan a las marcas de Zara

Firmas como Zara, Lefties, del grupo Inditex, o también H&M han lanzado sus propios disfraces de Halloween. Zara ha realizado una colección con seis monos diferentes para mujer, otras prendas (vestidos, faldas, pantalones...) y varios complementos de bisutería en forma de arañas, serpientes o calaveras.