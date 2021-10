'El juego del calamar' se cuela en Halloween ante el temor de colegios de Cádiz

Ya es difícil no haber escuchado algo sobre 'El juego del calamar'. La serie coreana de Netflix se ha convertido en un fenómeno mundial que también ha llegado a Cádiz y la cercanía de las fiestas de Halloween lo pondrán aún más de moda si cabe, envuelto desde el principio en la polémica.

Y es que no son pocos los niños y niñas que parece que están viendo esta producción, que por su violencia no está recomendada para menores de 16 años, como han venido advirtiendo distintos profesionales. Si no lo han visto, de todas maneras, está en boca de muchos alumnos, en los patios de los colegios y en las clases, con dibujos y conversaciones.

Esto ha hecho que algunos centros educativos con alumnos de Primaria, como en Cádiz y Jerez, los profesores hayan mostrado a los padres, a través de distintas comunicaciones, su preocupación por este fenómeno viral, recomendando que no se visione en casa e informando de estas situaciones, según ha podido saber este medio. Un pequeño toque de atención para que estén atentos. Otros maestros han tenido por su parte charlas con sus alumnos para hablar del tema.

La utilización de juegos, con clásicos como el pollito inglés, que en la serie se denomina 'Luz roja, luz verde', lo ha convertido en un reclamo para edades más tempranas. Que se retome ese juego no está mal pero, al parecer, hay centros donde han comprobado cómo alumnos estaban realizando juegos de este tipo durante el recreo y si en la serie acaba con la muerte de las personas a las que vigila una muñeca gigante, en la 'versión escolar', por contra, el perdedor recibe un puñetazo. Hechos parecidos se han constatado en colegios de la provincia de Sevilla o Málaga, aunque de momento en Cádiz no han trascendido ningún incidente.

Ahora, con la llegada de Halloween, los colegios también han empezado a recomendar que no se elija para los pequeños el disfraz de los personajes de 'El juego del calamar', que ya están siendo los más reclamados para esta celebración que este año recuperará la normalidad. La fiestas vuelven a los colegios, a las calles y a los actos organizados por los distintos ayuntamientos de la Bahía y eso se está notando ya en las ventas.

Varios son los escaparates de tiendas de Cádiz donde se pueden ver ya las caretas negras con figuras geométricas de los personajes coreanos y como comentaban en establecimientos del sector son muchas las personas que están solicitando este disfraz. Las casas distribuidoras están corriendo para tener stock de estos productos, que puede ser ideal para ir a la última para los adultos y mayores de 16 años.

Eso sí, para los más pequeños, señalan, no se gana a los clásicos como las brujas o los esqueletos o, para un poco más mayores, el payaso Chuky y Freddy Kruegger.