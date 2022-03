La DGT revoluciona la ley de Tráfico e incluye nuevas sanciones desde hoy lunes

Hoy entra en vigor la nueva ley de tráfico; "una ley que se adapta a los nuevos tiempos y que da un paso más para seguir avanzando en mejorar la seguridad vial en España", apuntan desde la DGT sobre unas novedades que inciden sobre "los elementos esenciales de la seguridad vial como son las distracciones, la velocidad, el alcohol y el no uso del cinturón de seguridad".

Desde este lunes 21 de marzo aumenta de 3 a 6 los puntos a detraer por utilizar, sujetando con la mano, dispositivos de telefonía móvil mientras se conduce, y pasa de 3 a 4 los puntos a detraer por no hacer uso, o no hacerlo de forma adecuada, del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco y demás elementos de protección obligatorios.

Pero además otro de los principales cambios de esta revolución en la normativa es que suprime la posibilidad de que turismos y motocicletas puedan rebasar en 20 km/h los límites de velocidad en las carreteras convencionales cuando adelanten a otros vehículos.

La entrada de las nuevas normas coincide con una campaña de control de velocidad en la provincia de Cádiz

Para adelantar además a los ciclistas y ciclomotores será obligatorio desde ya, en vías con más de un carril por sentido, cambiar por completo de carril cuando se proceda a adelantarlos. Además, se aumenta de 4 a 6 los puntos a detraer cuando se adelanta poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas sin dejar la separación mínima obligatoria de 1,5 m. Se prohíbe parar o estacionar en carril bici o en vías ciclistas.

También aparece la tasa del alcohol 0,0 para los conductores menores de edad que conduzcan cualquier vehículo no podrán circular con una tasa de alcohol superior a 0,0, tanto en sangre como en aire espirado. Es una infracción que no cambia y sigue tipificada como muy grave con 500 euros de multa.

Destaca a su vez una nueva infracción grave, con 200 euros de cuantía, por no respetar las restricciones de circulación derivadas de la aplicación de los protocolos ante episodios de contaminación y de las zonas de las bajas emisiones.

Desde la DGT apuntan que con esta nueva Ley "se incrementan el número de puntos a detraer en determinados preceptos, sin aumentar la cuantía económica". Según el director general de Tráfico, Pere Navarro “es una Ley que apuesta por el futuro, ya que se incorpora a la Ley de Tráfico la política de medioambiente, obligando a los usuarios de la vía a protegerlo y con referencias expresas a episodios de alta contaminación y a zonas de bajas emisiones. También es novedosa porque establece, por primera vez, la regulación del vehículo autónomo con el fin de dotarle de un marco jurídico susceptible de garantizar las exigencias en relación con la seguridad vial”.

Llegan #NuevosTiemposNuevasNormas. El próximo lunes 21 de marzo entra en vigor la reforma de la #LeyTráfico. Miramos al futuro con una #movilidad más segura, eficiente y respetuosa con todas las personas.Todas las novedades en: https://t.co/MNLQj4ZPaE pic.twitter.com/SEk1Xao3Ec — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) March 18, 2022

Las novedades

Velocidad en los adelantamientos

Ahora, en carreteras convencionales, los conductores de turismos y motocicletas ya no podrán superar en 20km/h la velocidad máxima permitida para adelantar a otros vehículos. La medida "busca minimizar el riesgo que ocasionan los adelantamientos y así reducir la siniestralidad en carretera convencional" explican desde la DGT, ya que 2 de cada 3 siniestros mortales se producen en carreteras convencionales.Esta supresión va en consonancia con el principio de Sistema Seguro de eliminar o reducir los riesgos y los adelantamientos son uno de ellos.

Cinturón de seguridad

Ahora, no usar el cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil y demás elementos de protección o no hacerlo de forma adecuada, te hará perder 4 puntos. 1 de cada 4 fallecidos en accidente de tráfico sigue sin hacer uso del cinturón de seguridad.

Teléfono móvil

Ahora, si conduces sujetando con la mano dispositivos de telefonía móvil puedes perder 6 puntos. Desde 2016 las distracciones al volante son la primera causa de los accidentes mortales.

Lanzar objetos a la vida

Ahora, arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios o accidentes conlleva la pérdida de 6 puntos

Adelantos bicicletas y ciclomotores

Ahora, para adelantar a una bicicleta o a un ciclomotor, deberás hacerlo ocupando completamente el carril contiguo en vías de 2 o más carriles por sentido. En vías de un solo carril, tendrás que mantener la separación mínima lateral de 1,5 metros o perderás 6 puntos. Es una manera de proteger a este colectivo vulnerable.

Motos, dispositivos inhalámbricos y casco

Si tienes una moto o un ciclomotor, puedes utilizar dispositivos inalámbricos certificados u homologados en tu casco de protección para fines de comunicación o navegación. Ahora, no usar el casco o no hacerlo de forma adecuada te hará perder 4 puntos.

Patinetes

Si eres menor de edad y conduces, tu tasa de alcohol es 0,0.Recuerda que los Vehículos de Movilidad Personal tienen prohibido circular por autopistas y autovías.

Inhibidores de radares

Llevar inhibidores de radares o cinemómetros en los vehículos está prohibido, estén conectados o no. Son sistemas que interfieren en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia de tráfico por lo que no se permite llevarlos. Hacerlo supone la pérdida de 3 puntos.

Peatones

Ahora, los peatones tienen preferencia de paso sobre los vehículos en los pasos para peatones, en las aceras y en las zonas peatonales. Recuerda que todos en algún momento somos peatones.

Estacionar en vía ciclista

Está prohibido parar o estacionar tu vehículo en el carril bici o en vías ciclistas. La bicicleta es un medio más de transporte, cada vez más numeroso, y tenemos que aprender a convivir con él y aprender a proteger a este colectivo más vulnerable.

Episodios de contaminación

Es obligatorio respetar las restricciones de circulación que responden a los protocolos activos ante episodios de contaminación y de Zonas de Baja Emisión (ZBE). Se introduce una nueva infracción grave, con 200 euros de cuantía por no respetar las restricciones de circulación derivadas de la aplicación de los protocolos ante episodios de contaminación y de las zonas de las bajas emisiones.

Carné digital y recuperar puntos

Con independencia de las infracciones que se hubieran cometido, el plazo para recuperar el saldo inicial de puntos es de 2 años si no se cometen infracciones que conlleven la pérdida de puntos.

Desde el 21 de marzo, ya no es necesario llevar físicamente tu permiso de conducir. Gracias a la App mi DGT, podrás acreditar que tienes autorización para conducir.

Cuando te presentas a una prueba para la obtención o recuperación del permiso de conducir u otro trámite administrativo para conducir, no puedes utilizar dispositivos de intercomunicación no autorizados reglamentariamente. También se considera infracción muy grave colaborar o asistir a otra persona para este fin. En caso de hacerlo, el aspirante no podrá presentarse a las pruebas para la obtención o recuperación del permiso en el plazo de seis meses.