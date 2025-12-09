Dani García, chef, muestra el paso a paso de la receta de la ensalada de bogavante: "Hay que dejarlo cocer entre 7-8 minutos"

La Navidad llega y con ella aparecen las propuestas gastronómicas de cada año, miles de familia apuestan por seguir cocinando año tras años los mismos platos, en cambio otros eligen sorprender a los comensales y escoger un plato diferente a los más tradicionales en esta época del año. El chef Dani García tiene claro que su propuesta es la de sorprender al que se sienta en la mesa y para ello ha hecho una: ensalada de bogavante.

El secreto del bogavante es la cocción

En este plato tan fresco y elegante, el principal protagonista es el bogavante, como no podía ser de otra manera. Este crustáceo a veces intimida, pero que, siguiendo las indicaciones del chef, se convierte en un proceso accesible incluso para cocineros poco experimentados.

Dani García parte de un bogavante de 1,2 kilos, una pieza generosa que permite lucir el plato tanto en presentación como en sabor. Para la cocción, recomienda llenar una olla grande con agua y sal y llevarla a ebullición. "Hay que dejarlo cocer entre 7-8 minutos", recalca, un tiempo que garantiza una carne jugosa y en su punto.

Tras esa primera cocción, el chef retira el cuerpo y separa las pinzas. Estas necesitan un extra de tiempo en el agua: siete minutos más para quedar perfectas. "Metemos el bogavante entero durante siete u ocho minutos, lo sacamos, quitamos las pinzas y volvemos a meter las pinzas otros siete minutos más", afirma el cocinero. La clave está en no pasarse, ya que un bogavante demasiado cocido pierde textura y dulzor.

Una vez listo, llega la parte delicada: limpiarlo. El chef insiste en guardar el coral, esa parte cremosa y rojiza que se encuentra en la cabeza, porque "tiene un sabor brutal" y aporta un matiz especial a la vinagreta y al conjunto final del plato.

Una vinagreta con toque gaditano

Dani García propone acompañar este plato con una vinagreta que lo que hará será darle un sabor muy especial al bogavante creando la combinación perfecta. Mezcla mostaza, vinagre de Jerez, aceite de oliva y perejil picado, creando una emulsión equilibrada que acompaña el bogavante sin ocultar su sabor.

Esta vinagreta con el bogavante será todo un acierto, aunque el chef considera que la receta queda impecable cuando se le suma la parte vegetal. Endivias frescas, aguacate cremoso y mango maduro. Esta combinación es toda una explosión de sabor y texturas que hará que los comensales disfruten de un plato fresco y diferente en estas navidades.

Receta paso a paso de la ensalada de bogavante de Dani García