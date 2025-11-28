El chef Dani García desvela el truco definitivo para una buena tortilla de patatas: "Un chorrito de vinagre de Jerez"

Dani García, chef marbellí con tres estrellas Michelin en su trayectoria, ha vuelto a revolucionar las redes con un truco tan simple como inesperado para elevar una receta tan clásica como la tortilla de patatas.

El secreto no está en la fritura, ni en dejarla más o menos jugosa, sino en un "un chorrito de vinagre de Jerez" añadido a una mayonesa casera con la que acompaña la mezcla antes de cuajarla. "Le dará un toque único", asegura el cocinero en un vídeo que ya acumula miles de reacciones.

Paso a paso de la receta de tortilla de patatas de Dani García

En el vídeo de Instagram, aparece el chef haciendo su receta de tortilla de patatas, por supuesto sin cebolla. Dani García, no concibe este plato de otra manera. El cocinero explica que uno de los secretos es cortar la patata muy fina. Este detalle, según explica, permite que se frían rápido y absorban mejor el sabor.

Las introduce en una sartén con aceite bien caliente hasta que quedan tiernas y ligeramente doradas. Una vez listas, las escurre y las vuelca directamente sobre los huevos batidos.

Es aquí donde introduce otro de sus tiempos clave: la mezcla no se cuaja inmediatamente. Tras remover bien las patatas con el huevo, recomienda dejar reposar todo durante unos 25 minutos. Ese descanso, según el chef, ayuda a que las patatas empapen el huevo y se integren mejor, logrando una textura más jugosa.

La mayonesa que cambia por completo la tortilla

Mientras la mezcla reposa, Dani García se pone manos a la obra con la parte más sorprendente de su receta: una mayonesa de aceite de oliva que incorpora una pizca de sal y ese "chorrito de vinagre de Jerez" que, para él, marca la diferencia.

Tras emulsionarla, no la usa como acompañamiento aparte, sino que la añade directamente a las patatas con huevo. El resultado, asegura, es una tortilla más suave, con un sabor redondo.

Otra de las peculiaridades de esta receta es que el malagueño en lugar de cuajarla con aceite de oliva, usa mantequilla. "La mantequilla transmite menos calor que el aceite, esa es la razón, porque a mí me gusta blanquita", explica. Si se prefiere la tortilla más tostada, sí recomienda recurrir al aceite.

El control del calor, recalca el cocinero, es fundamental para obtener ese interior jugoso que tantos buscan. Su tortilla queda tierna, casi melosa, pero perfectamente cuajada por fuera.

Truco para darle la vuelta a la tortilla

Otro de los momentos delicados de la tortilla de patatas es darle la vuelta. Para eso, García también tiene un método infalible: mojar el plato con agua y añadir un chorreón de aceite de oliva. Esa combinación crea una superficie resbaladiza que facilita que la tortilla se deslice sin pegarse, reduciendo el riesgo de roturas.

El chef tiene claro que aquellos que critican su creación deberían probarla primero. Esta es la versión que hace Dani García de uno de los platos más señeros e internacionales de la gastronomía española.