Llega un chorro polar para dar un giro al tiempo en Cádiz: estas son las previsiones de Aemet para los próximos días

La próxima entrada en juego de un chorro polar servirá para dar un giro al tiempo en Cádiz en los próximos días, un clima gaditano que por otra parte está llamando la atención de los ciudadanos por el calor de estos días a pesar que el otoño entró ya hace casi un mes. El calor sin embargo se resiste a abandonar la provincia en contra de los deseos de muchos gaditanos, ya ansiosos por comenzar a ponerse ropa más propia de lo que debería ser esta época del año.

Los modelos meteorológicos, no obstante, advierten que esta situación anómala está a las puertas de cambiar gracias a la llegada de un chorro polar que entrará en la Península por la zona oeste y que supondrá la llegada de sucesivas borrascas que dejarán al menos un ambiente más inestable en el país. Tanto las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología como de tiempo.com concretan que será a partir del lunes cuando se producirá este cambio en Cádiz, con una bajada significativa de las temperaturas y una mayor probabilidad de que se produzcan precipitaciones.

La previsión del tiempo a partir del domingo

Según los modelos de tiempo.com, el domingo comenzará a retirarse el bloqueo anticiclónico que hasta este momento se ha estado manteniendo sobre las islas británicas y que ha sido el causante de que las lluvias se hayan concretado estos días atrás en la zona mediterránea del país. Esta retirada permitirá la entrada de ese chorro polar que se situará sobre la vertical de la Península el domingo. Tal como aclaran, aunque el nombre pueda llevar a equívoco, el chorro polar no significa la entrada de una masa de aíre gélido que hará que se desplomen las temperaturas. Es más un fenómeno que hará se reactiven las borrascas atlánticas. Son estas las que provocarán una mayor inestabilidad en el tiempo en Cádiz, logrando que bajen algo los termómetros y que aumente la nubosidad y la probabilidad de precipitaciones.

En Cádiz, la influencia de este cambio en el tiempo y el paso de los frentes posteriores se dejarán sentir a partir del lunes. Para este día 20 de octubre tanto tiempo.com como Aemet registran una significativa bajada de temperaturas como variación más destacada en el tiempo de la provincia.

Aemet espera un descenso de temperaturas máximas de apenas un par de grados el lunes pero que seguirían bajando el martes. La diferencia por tanto entre el domingo y el martes sería por tanto de unos 3-4 grados. Una bajada más llamativa recoge el servicio meteorológico de tiempo.com aunque para ellos, la caída sería más progresiva, desde este miércoles y hasta el lunes, de manera que la diferencia entre ambos días sería de unos 5 grados menos la próxima semana en las horas centrales del día y algo menos, 2-3 en las mínimas.

Lluvia en Cádiz para la próxima semana

También llamativo en tiempo.com es la entrada de mayor nubosidad en el inicio de la siguiente semana, lo que podría traducirse en precipitaciones en la provincia. La probabilidad no obstante no es elevada ahora mismo, entorno al 40%, con lluvias que estarían concentradas en la zona de la Bahía de Cádiz, la costa noroeste, la parte central de la Janda y algunas localidades de la Sierra como Ubrique.

Aemet por su parte también prevé un inicio de semana nublado, con cielos cubiertos ya desde el domingo aunque el servicio estatal sitúa las lluvias en la provincia más al sur, en la zona del Estrecho de Gibraltar.