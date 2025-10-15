El calor persiste en Cádiz unos días más pero habrá un cambio en el tiempo en breve

Tras el paso de la DANA 'Alice', los modelos meteorológicos avanzan la llegada de un chorro polar que entrará por la Península por el oeste procedente de las Islas Canarias. Su influencia no se notará hasta cerca del fin de semana ya que el bloqueo británico aún se mantiene sobre el país, concentrando por ahora las lluvias en la zona del mediterráneo. Sin embargo, este bloqueo tiene los días contados y su retirada permitirá el paso de profundas borrascas que impactarán en Europa desde el oeste. ¿Afectarán a Cádiz? Aunque la incertidumbre aún es muy elevado, tanto la Agencia Estatal de Meteorología como tiempo.com sí recoger un cambio en el tiempo de Cádiz, marcado por una bajada significativa de las temperaturas y la probabilidad de lluvias en la Bahía de Cádiz a partir del lunes.

Llega un chorro polar a partir del domingo

Según apuntan los modelos de tiempo.com, la retirada de ese bloqueo británico reforzará la presencia del chorro polar sobre la vertical del país. Tal como aclaran, y a pesar de su nombre, no se trata de una masa de aire gélido sino un elemento que condiciona la circulación atmosférica en nuestras latitudes.

Cuando la circulación de este chorro se intensifique a partir del domingo, se favorecerá la llegada más intensa de las borrascas atlánticas. Aunque el escenario es de incertidumbre aún, tiempo.com prevé que los frentes de estas borrascas afecten principalmente al norte del país, especialmente a Galicia. "Aún no está claro el impacto que va a tener esta circulación atlántica en el centro y sur, ya que unos mapas muestran que los frentes llegarían vivos, otros que la dorsal lo impediría. Además, las temperaturas serían muy suaves por ese flujo del oeste-suroeste", explican.

En Cádiz, la influencia de este cambio en el tiempo y el paso de los frentes posteriores se dejarán sentir a partir del lunes. Para este día 20 de octubre tanto tiempo.com como Aemet registran una significativa bajada de temperaturas como variación más destacada en el tiempo de la provincia.

Aemet espera un descenso de temperaturas máximas de apenas un par de grados el lunes pero que seguirían bajando el martes. La diferencia por tanto entre el domingo y el martes sería por tanto de unos 3-4 grados. Una bajada más llamativa recoge el servicio meteorológico de tiempo.com aunque para ellos, la caída sería más progresiva, desde este miércoles y hasta el lunes, de manera que la diferencia entre ambos días sería de unos 5 grados menos la próxima semana en las horas centrales del día y algo menos, 2-3 en las mínimas.

Lluvia en Cádiz para la próxima semana

También llamativo en tiempo.com es la entrada de mayor nubosidad en el inicio de la siguiente semana, lo que podría traducirse en precipitaciones en la provincia. La probabilidad no obstante no es elevada ahora mismo, entorno al 40%, con lluvias que estarían concentradas en la zona de la Bahía de Cádiz, la costa noroeste, la parte central de la Janda y algunas localidades de la Sierra como Ubrique.

Aemet por su parte también prevé un inicio de semana nublado, con cielos cubiertos ya desde el domingo aunque el servicio estatal sitúa las lluvias en la provincia más al sur, en la zona del Estrecho de Gibraltar.