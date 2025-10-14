La aurora boreal podría volver a verse en España: existe "una posibilidad real" pero, ¿se contemplará desde Cádiz?

La aurora boreal es uno de los fenómenos meteorológicos que más puede llamar la atención. La aparición de 'cortinas' en el cielo nocturno violetas, verdes, rojizas es uno de los eventos más atractivos de contemplar. Y aunque por lo general son hechos que suelen ocurrir más cerca del Polo Norte, muchos gaditanos recuerdan las auroras boreales que se pudieron ver desde Cádiz en mayo de 2024. En aquel mes, la llegada de una tormenta geomagnética, también conocida como tormenta solar, dejó imágenes impactantes en los cielos de El Puerto y de Grazalema por poner sólo un par de ejemplos.

Durante estos días, diversos medios de publicación han comentado la posibilidad de que estas auroras boreales puedan volver a repetirse. En esta línea, José Miguel Viñas, meteorólogo de tiempo.com, explica a 'Diario de Cádiz' que "la posibilidad sí que es real" aunque "saber a ciencia cierta si se va a poder ver de nuevo en España es más complicado".

Viñas analiza que acaba de culminar el último máximo solar y que el pico de actividad ha sido muy alto: en "el verano del año pasado sorprendió la actividad tan alta que hubo. De hecho, esa fue la razón por la que hubo un par de momentos en los que se vieron auroras fuera del ámbito polar, aquí en nuestro país y en otros sirios del hemisferio norte".

Sobre la posibilidad de que se produzca de nuevo, Viñas comenta que "hay una probabilidad media-alta de que en algún momento a lo largo de 2026 o incluso en 2027, pueda verse un episodio de tormenta geomagnética y que haya posibilidad de verlas fuera de la zona polar" porque, aunque la actividad solar esté bajando, "todavía se prevén esos dos años intensos".

Si además, "esta actividad solar más intensa coincide con alguna tormenta geomagnética, alguna eyección de masa coronal que venga directamente a la Tierra, eso reforzaría la actividad de las auroras y habría más probabilidad de que pudieran verse no sólo en la zona polar".

Así se vieron las auroras boreales desde Cádiz

La noche del viernes 10 al sábado 11 de mayo de 2024 sorprendió a muchos gaditanos. Durante algunos minutos, el cielo se tiñó de rosa y fueron muchos los que dejaron constancia del fenómeno con sus imágenes publicadas en X (ante Twitter). Desde El Puerto y Grazalema se publicaron fotografías en los que se podía ver la aurora boreal aunque, tal como explicaban los usuarios, el efecto no fue visible a simple vista y además sólo se pudo contemplar si se miraba hacia el norte.

¿Cómo se produce una aurora boreal?

Según define la Organización Meteorológica Mundial (WMO), una aurora polar es un electrometeoro consistente en un fenómeno luminoso que aparece en las capas superiores de la atmósfera en forma de arcos, bandas, cortinas, etc. Por lo tanto, al contrario que los fenómenos meteorológicos habituales, se forman mucho más arriba de la troposfera, normalmente a una altitud de entre 90 y 150 km.

Las auroras polares se deben a la presencia de partículas cargadas eléctricamente y eyectadas desde el sol (el viento solar), que actúan sobre los gases enrarecidos de las capas superiores de la atmósfera. El campo magnético de la Tierra canaliza las partículas, principalmente electrones y protones, que colisionan con los átomos y moléculas de los gases de las capas superiores de la atmósfera (termosfera y exosfera).

Esas colisiones provocan que los electrones de los átomos de nitrógeno y de oxígeno asciendan temporalmente a un estado energético superior, “excitado”. Al recuperarse los niveles de energía normales, se libera energía que se emite en forma de fotones de luz con distintas longitudes de onda. Las auroras polares se observan principalmente en arcos próximos a los polos magnéticos (los óvalos aurorales).

Pero si la actividad solar es muy intensa, las eyecciones de masa coronal o erupciones solares atmosféricas pueden intensificar el viento solar y alcanzar la magnetosfera de la Tierra, desencadenando una tormenta geomagnética. Durante estos fenómenos, el óvalo auroral se ensancha temporalmente, lo que permite percibir auroras desde latitudes más bajas.