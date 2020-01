El capítulo de Chicote en 'El Cantábrico' se emite esta semana

El televisivo chef Alberto Chicote estuvo en abril de 2018 en el El Cantábrico al frente de su programa Pesadilla en la cocina. Hasta el conocido restaurante gaditano se trasladó para reflotar este bufett libre, al que este jueves, 9 de enero se le dedica el programa. Será a partir de las 22.30 horas, según anuncia la Sexta.

En el programa se cuenta cómo este buffet que fue un éxito hace 70 años empezó a decaer, de modo que sus dueños no entienden qué es lo que falla en este establecimiento en el que la comida no es precisamente apetecible, el local tiene un aspecto antiguo, poco atractivo y el ambiente está muy lejos de ser acogedor.

"Chicos, ¡qué mala suerte tenéis! Yo no entiendo cómo un sitio donde se come tan maravillosamente como este no esté a reventar. Deberíais estar ganando pasta a mogollón", les dijo el conductor de Pesadilla en la cocina a la plantilla del negocio.

Así, tras la visita se cambió la decoración del local ubicado en la avenida Cayetano del Toro, entre otros aspectos de su cocina que esta misma semana se descubrirá ante todos los espectadores.

Con ésta son tres las veces que el programa ha visitado la provincia. Tras pasar por El Cantábrico, el equipo estuvo en la Venta Tejero de Jerez, un bar jerezano situado en la carretera de Trebujena, al que también quiso sacar adelante tras observar, como siempre, un servicio desastroso y unos platos que dejan mucho que desear. También estuvo en un restaurante mejicano de Rota, al que acudió cuando este establecimiento con una historia muy particular vivía momentos difíciles.