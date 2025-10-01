La Base de Rota se podrá visitar por el Día de la Hispanidad: horarios y cómo realizar el tour

Como viene siendo habitual, la Base de Rota celebra el Día de la Hispanidad con una jornada de puertas abiertas a la ciudadanía para que puedan conocer, de manera controlada, el interior de las instalaciones militares que EEUU tiene en la provincia de Cádiz, un *pequeño pueblo* dentro de Rota que suele generar mucha curiosidad entra la población.

En el interior de la Base de Rota, los ciudadanos podrán hacer un recorrido (la visita dura algo más de dos horas) por la exposición estática de unidades de la Flotilla de Aeronaves en la pista de vuelo del aeródromo, por la exposición de material y vehículos de Infantería de Marina y de la US Navy instalada en el muelle de la Base y visitar algunos de los buques allí atracados.

Como visitar la Base de Rota

Las personas interesadas ya pueden solicitar los pases de acceso en el mostrador de la oficina municipal de turismo situada en la Torre de la Merced, así como a través de correo electrónico que gestionará en esta ocasión la Armada Española (armadarota25@gmail.com). Los correos electrónicos de ediciones anteriores han sido deshabilitados.

Las solicitudes de pases a través del correo electrónico anteriormente citado deben facilitar el nombre completo de cada persona interesada en asistir, número de DNI, así como la fecha de caducidad del documento. No es necesario adjuntar el documento de identidad, simplemente proporcionar los datos. Se puede indicar también la preferencia para realizar la visita en turno de mañana o tarde y según disponibilidad se intentará atender a su petición.

El pase que se obtenga a través de la oficina de turismo o del correo electrónico es válido únicamente para una sola persona (nominativo). Los menores de 14 años deberán ir acompañados de un adulto con pase que se hará responsable de ellos, y no se podrán portar bolsas, mochilas, pancartas ni animales de compañía.

Para todas aquellas personas que no tengan nacionalidad española deberán adjuntar o presentar la tarjeta de residencia.

Las personas que no aporten la documentación completa a través del correo electrónico y tengan que volver a enviar algún dato que les falte, deberá hacerlo respondiendo al mensaje enviado anteriormente, nunca enviando un nuevo correo.

Por motivos de seguridad no se gestionarán reservas a través del teléfono.

Recogida de los pases para entrar en la Base de Rota

Desde el Ayuntamiento roteño recomiendan a las personas de Rota y lugares cercanos que recojan sus pases de manera presencial, en la oficina de turismo, de una forma más rápida y directa, ya que a través de correo son muchas la peticiones y no es posible atender a todas.

El horario de la oficina es de lunes a viernes de 10h hasta las 14 horas y de 17h a 19:30h. El sábado de 11:15h a 14h. Únicamente se aceptarán las peticiones que entren a partir del día 30 de septiembre de 2025, y hasta completar las plazas facilitadas.

Bus para acceder a la Base de Rota

El Ayuntamiento de Rota vuelve a colaborar en esta ocasión con la Marina española para organizar las salidas que se realizarán en autobús desde la explanada trasera de la estación de autobuses de Rota, a las horas que marque el pase que cada persona obtenga.

Por motivos de organización y seguridad, será imprescindible, antes de acceder al autobús correspondiente que la Armada pondrá a disposición para la visita a la base, presentar el DNI en vigor y el pase o confirmación recibida por correo electrónico.