Este será el primer puente festivo en Cádiz del curso escolar 2025-2026: cuatro días libres en octubre

El curso escolar 2025-2026 recién comenzado en Cádiz (los alumnos de Infantil, Primaria y Educación Especial volvieron a las clases el 10 de septiembre y los de Secundaria, Bachillerato y FP el día 15), son muchos los que ya miran el calendario buscando cuál será el primer puente festivo del que disfrutarán los escolares y profesores en la provincia de Cádiz.

Y precisamente, una de las primeras novedades de este curso escolar es que, tan sólo un mes después del inicio, se podrá disfrutar el puente más largo de este otoño y uno de los más atractivos para poder disfrutar en familia de unos días libres. Esto se debe a que el día 10 de octubre, viernes, se ha designado como día no lectivo en la provincia y a que el 12 de octubre, fiesta nacional, se pasa al lunes por caer este año el domingo el Día de la Hispanidad. Esta circunstancia deja un puente de 4 días para los alumnos y los profesores, que dirán adiós a las clases el jueves 9 de octubre y no regresarán hasta el martes 14.

En Cádiz capital se da además la situación de que en esa misma semana, el día 8 de octubre miércoles, es festivo local por el día de la Patrona de la ciudad, la Virgen del Rosario. Es decir, que los alumnos de Cádiz ciudad sólo tendrán clases esa semana lunes, martes y jueves. Lamentablemente, el 9 de octubre queda como día lectivo pero encajado entre la fiesta local y el puente.

Otros puentes destacados en Cádiz

Tras octubre, habrá que esperar a diciembre para disfrutar del siguiente puente festivo gracias al 8, día de la Inmaculada, y que cae en lunes, lo que permite alargar un día más el fin de semana. Lo negativo es que el 6, día de la Constitución, es sábado, día 'perdido' a efectos de organizar algún puente. Ese mismo mes llegarán las vacaciones de Navidad, que comenzarán el lunes 22 de diciembre y terminarán el miércoles 7 de enero.

En febrero, el día de Andalucía, 28 de febrero, que cae en sábado, queda 'salvado' para los escolares ya que el viernes 27 ha sido marcado como el día de la Comunidad Educativa, lo que supondrá 3 días libres para los estudiantes. En Cádiz capital, también en este mes de febrero, el 16 Lunes de Carnaval está marcado como festivo local, por lo que los alumnos tendrán ese plus en la ciudad a diferencia del resto de la provincia.

Las vacaciones de Semana Santa (del 30 de marzo lunes al 5 de abril domingo) aliviarán un poco los meses de marzo y abril, en los que no hay ninguna otra fiesta. Será necesario esperar hasta mayo para disfrutar del último puente del curso, el del 1 de mayo, que cae en viernes. Desde ahí, habrá que aguantar el 'tirón' hasta el 22 de junio, día en que terminará el curso 2025-2026.