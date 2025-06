Aurelio Rojas, cardiólogo, habla de los beneficios de caminar: "Tiene un impacto enorme en la salud mental"

Hace años se publicó que andar 10.000 pasos al día es lo necesario para mantenerse activo y saludable, pero ha sido el doctor Aurelio Rojas, cardiólogo y divulgador de contenidos médicos en redes sociales, el que ha puesto en el punto de mira un estudio japonés que habla de los múltiples beneficios que tiene caminar, pero avisa de que no sirve hacerlo de cualquier manera, hay que seguir unas pautas para ver los resultados favorables de esta práctica.

"Caminar tiene un impacto enorme, no solo en tu salud física, sino también en tu salud mental", afirma el experto y explica cuáles son los trucos necesarios para mejorar la salud tanto física y mental con un paseo. El estudio japonés ha investigado cuál es la mejor manera de caminar para obtener un rendimiento mejor en la salud. "La mayoría de la gente sale a caminar treinta o cuarenta minutos a paso tranquilo, lo cual no está mal, pero no es suficiente si quieres mejorar tu salud de verdad", afirma el cardiólogo en su publicación en Instagram.

El estudio realizado en el país nipón afirma que es necesario alternar tres minutos de caminar a ritmo rápido con tres minutos a ritmo más lento en un plazo de media hora, por lo que no hace falta emplear en esta práctica mucho tiempo para poder sacarle rendimiento. Esto sería imprescindible realizarlo entre cuatro y cinco veces por semanas para que sean eficaces los resultados. "Caminar constante es saludable, pero caminar a intervalos es mucho más efectivo y cambia tu cuerpo y tu salud de verdad", concluye Aurelio Rojas.

La actividad física que se realiza actualmente entre los españoles dista mucho de las cifras recomendables, así lo afirma el experto en salud. "El español medio da entre 3.000 y 4.000 pasos al día. Eso no se parece en nada a nuestros antepasados cazadores-recolectores, que caminaban entre 16.000 y 17.000 pasos diarios y está muy lejos de los beneficios que ha desmontado científicamente caminar al menos 10.000 Pasos al día o hacerlo a intervalos".

En el post que ha publicado en redes sociales, el cardiólogo, da cinco razones por las que son importantes caminar a diario o al menos varias veces a la semana. Además, afirma que es "una forma suave de quemar calorías y perder grasa sin machacarte en el gimnasio".