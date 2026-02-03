Andy Morales habla sobre su polémica con Lucas y su derecho a cantar el repertorio del dúo: "Puedo cantar las canciones de Andy y Lucas"

La nueva etapa de Andy Morales en solitario no solo ha supuesto un giro artístico, sino también la reaparición de una polémica que ha acompañado su salida de Andy y Lucas: el derecho a interpretar las canciones que marcaron más de dos décadas de carrera conjunta. El artista lo aborda ahora con calma, pero con firmeza, decidido a aclarar un debate que, reconoce, ha generado más ruido del deseado.

El debate sobre los derechos de las canciones

Andy asegura que no existe ningún impedimento legal para que pueda cantar en directo el repertorio del dúo. Una afirmación que, según explica, se apoya tanto en su condición de autor de parte de las canciones como en la situación contractual de otros temas clave.

En este sentido, detalla que hay composiciones en las que figura como autor al 50%, lo que le otorga pleno derecho sobre ellas. Pero además, recuerda que una parte importante del repertorio fue vendida por Lucas en su día a Sony, compañía con la que él trabaja actualmente. Esa operación, subraya, cambia por completo el marco legal.

"Cuando se venden unos derechos, dejan de ser tuyos", resume. Según expone, en esos casos nadie puede impedir que esos temas se interpreten, siempre que se cumplan los cauces habituales, como el pago correspondiente a las entidades de gestión. Incluso apunta que quien vendió esos derechos tendría que volver a abonarlos si quisiera utilizarlos.

Cuenta con el respaldo legal

Antes de realizar cualquier declaración pública, Andy explica que contrastó toda la información con su abogado, su representante y la propia discográfica. No quería dar un paso en falso ni alimentar interpretaciones erróneas. "Quería estar seguro", reconoce.

La respuesta, asegura, fue clara y coincidente: no hay ningún problema legal para que pueda incluir esas canciones en su repertorio. Por eso decidió hablar, aunque admite que no fue una decisión fácil ni inmediata.

El impacto personal de la polémica

Más allá del debate jurídico, el cantante reconoce que lo más duro ha sido el plano personal. Confiesa que su familia lo ha pasado mal y que ese fue uno de los principales motivos por los que optó por guardar silencio durante meses.

No quería entrar en un cruce de declaraciones ni avivar un conflicto que, a su juicio, ya estaba haciendo suficiente daño. "Hay cosas que prefieres proteger", desliza, dejando claro que el desgaste ha ido mucho más allá de lo profesional.

Andy no descarta que, llegado el momento, pueda aportar documentación para zanjar definitivamente el asunto. De momento, prefiere centrarse en su presente artístico y en una gira que arranca en marzo, convencido de que "al final, cada uno se retrata con sus actos".

El gaditano insiste en que su intención nunca ha sido entrar en una guerra pública. "Yo no me levanto por la mañana para hacer daño a nadie", recalca. Su prioridad ahora es clara: seguir adelante, cuidar de los suyos y centrarse en la música. Aunque asume que la polémica no ha llegado a su fin aún.