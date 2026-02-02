Andy Morales: "Cantar en el Gran Teatro Falla en solitario es todo un reto"

Andy Morales afronta 2026 como uno de los años más decisivos de su carrera. El gaditano, excomponente del mítico dúo Andy y Lucas, ha iniciado su camino en solitario tras la gira Últimos acordes, que arrancó en el Gran Teatro Falla en abril de 2024 y marcó el cierre de una etapa histórica. A poco más de un mes de lanzar su próximo álbum en solitario, el cantante habla con Diario de Cádiz de sus próximos proyectos, su etapa pasada en Andy y Lucas y su vínculo con el Carnaval.

Pregunta.Arrancas 2026 con una gira en solitario por toda España. ¿En qué punto personal y artístico te encuentra este momento?

Respuesta.Estoy en un punto de tranquilidad absoluta. Para mí ahora todo empieza de cero y, sinceramente, me atrevo a decir que estoy en mi mejor momento. Estoy muy tranquilo, organizándolo todo yo, sin condicionantes. Si algo sale bien o sale mal, el responsable soy yo, y eso da mucha paz. Ahora no hay peros ni "es que". Trabajo con el equipo que he elegido y organizo todo con tiempo. Eso me ha devuelto una calma que antes no tenía. Ya no vivo con esa sensación de incertidumbre constante.

P.Después de tantos años formando parte de un dúo tan reconocible, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de trabajar ahora en solitario?

R.Que mucha gente tenía una imagen mía que no se correspondía con la realidad. Quien me conoce sabe que siempre he sido participativo, tanto en la música como en el Carnaval o en la Semana Santa. No me gusta el protagonismo, pero tampoco he sido alguien que se quede en segundo plano por comodidad. Siempre he intentado dirigir mi vida. Lo que pasa que, bueno, en el pasado era como algo un poquito complicado.

P.La gira 'Últimos acordes' tuvo mucho de despedida. ¿Fue también una forma de cerrar emocionalmente una etapa de más de veinte años?

R.Para mí sí. Yo sentía que ese era el final. Ya no era feliz ni estaba tranquilo. Llegó un punto en el que no me compensaba, era un sinvivir. No hay dinero que pague eso. Si te digo la verdad, no es que lo haya ganado mal, pero no iba acorde con lo que tenía que ser. Cualquier cosa que yo hiciera molestaba. No podía salir en carnaval o en Semana Santa porque no le gustaba a la otra parte, porque creía que yo era un empleado suyo, y eso no era así, aunque él lo pensase.

P.¿El duelo ya lo habías hecho antes de que se produjera la ruptura definitiva?

R.Esta ruptura ha sido tan intensa y tan dura que me ha costado mucho más que el divorcio con mi ex mujer. Intenté muchas veces ponerme en el lugar de Lucas, porque sé que lo ha pasado mal, pero no podía olvidarme de mí. Eran muchos años de carrera. Ha sido bastante difícil. Pero bueno, yo intento mirar el lado positivo de las cosas y creo que he aprendido muchísimas cosas de todo esto. Y a día de hoy me avalan los números y sobre todo con todo el mundo que estoy trabajando porque está súper contento conmigo.

P.¿Crees que toda la polémica ha servido para desmontar algún tópico sobre ti?

R.Se ha podido ver que no soy ningún vago y que tengo las cosas muy claras. Yo tenía todo esto súper organizado porque este nuevo proyecto no ha sido de la noche a la mañana. Hay mucho trabajo detrás, empecé a grabar el álbum en junio de 2025.

P.'Marioneta' fue tu carta de presentación. Aunque habla de desamor, muchos han querido ver lecturas más allá y creen que se trata de una indirecta a Lucas. ¿Prefieres que el público se quede con su propia interpretación?

R.Es una historia que yo viví en el pasado. No fue algo calculado, pero ha conectado con mucha gente. Personas que han sufrido bullying, por ejemplo, me han escrito agradeciéndome la letra. No era mi intención lanzar ningún mensaje concreto, pero si a alguien le sirve para sentirse identificado o para seguir adelante, bienvenido sea.

P.¿Cómo estás llevando el estreno del segundo single 'Poquito a poco'?

R.Un poco más tranquilo y es que no me esperaba que el primer single fuera a pegar el bimbazo que ha pegado. Tampoco esperaba que mi nuevo equipo me ha montado una gira de 20 conciertos en un mes desde que se estrenó.

P.¿Cuándo se estrena 'Solo' tu primer álbum en solitario?

R.El disco sale el mismo día que empieza la gira, el 6 de marzo.

P.La gira arranca en marzo, pero hay una fecha muy especial: el 25 de septiembre en el Teatro Falla. ¿Qué supone para ti cantar allí en solitario?

R.Es un reto enorme. Estoy bastante nervioso porque el repertorio es muy exigente y ahora no hay dónde esconderse. Pero cuando llegue ese día estaré rodado, con muchos conciertos a la espalda. A nivel emocional es algo muy diferente porque ahora tengo que llevar el peso de todo y además estarán mi familia y mis amigos. Llevo un total de 13 temas de Andy y Lucas y 14 de mi nuevo disco.

P.Según las declaraciones que dio Lucas González, aseguraba que no podías cantar los temas pertenecientes a Andy y Lucas en tus conciertos.

R.Eso no es así. Yo puedo cantar las canciones de Andy y Lucas, he consultado con mis abogados y todo está en orden. Esas declaraciones han provocado mucha confusión, pero en el concierto cantaré hastas 13 canciones de mi etapa en el grupo.