Andy Morales: "El Carnaval es anarquía y quienes somos de Cádiz tenemos un pellizco especial porque lo mamamos desde pequeños"

Andy Morales actuando con la comparsa 'El Desguace' en el COAC 2026

Andy Morales vive este Carnaval desde un lugar muy distinto al que ocupó en etapas anteriores. Este año forma parte de la comparsa 'El Desguace'', escrita por El Chapa, y lo hace como un componente más, sin asumir la responsabilidad de la autoría. Un rol que, reconoce, cambia por completo la forma de vivir el concurso.

Pregunta.Este año formas parte de la comparsa 'El Desguace', de El Chapa. ¿Cómo estás viviendo este Carnaval?

Respuesta.Lo estoy viviendo como un componente más. No quiero condicionar al grupo ni al concurso con declaraciones mías. Para mí, es mi comparsa y, como es lógico, es la mejor, pero eso ya depende del jurado y del nivel que hay, que es altísimo.

P.¿Crees que es una comparsa con opciones reales de estar en la final?

R.Eso no me corresponde decirlo. Hay muchísimo nivel y el Carnaval no es matemático. Todo depende de muchos factores.

P.Hace años fuiste autor de tu propia comparsa. ¿Cómo es ahora vivir el Carnaval sin llevar el peso de la autoría?

R.Es totalmente diferente. La responsabilidad no tiene nada que ver. Los problemas internos son los mismos: que si uno se pone malo, que si otro trabaja, que si se ensaya más o menos… Eso pasa en todas las agrupaciones. La diferencia es el nivel del grupo. En una comparsa como esta todo fluye mucho más.

P.¿Te resulta más cómodo este rol?

R.Es más fácil en muchos aspectos. Aquí llegas con el trabajo estudiado desde casa y el ensayo sirve para encajar y pulir. En grupos nuevos tienes que construir mucho más desde cero.

P.¿Qué te ha sorprendido de este grupo en concreto?

R.El nivel. Los primeros días de ensayo flipaba. Aquí canta todo el mundo y canta muy bien. Son músicos y cantantes muy sólidos.

P.Con una gira tan intensa en 2026, ¿vas a poder compaginarla con las actuaciones de la comparsa?

R.Hasta marzo estaré al cien por cien con ellos. Luego intentaré estar siempre que pueda. Mis conciertos son, sobre todo, entre semana, y la comparsa canta los fines de semana, así que en muchos casos será compatible.

P.¿Qué te aporta el Carnaval que no te da la música comercial?

R.Son mundos completamente distintos. La música va claquetada, medida, matemática. El Carnaval es anarquía, puedes jugar con los tiempos, cambiar una entrada sobre la marcha. Cantar Carnaval es muy difícil, muy exigente, y creo que quienes somos de Cádiz tenemos un pellizco especial porque lo mamamos desde pequeños.