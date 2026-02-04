Aemet explica por qué llueve tanto en Grazalema: la orografía y los vientos húmedos del Atlántico favorece la aparición de lluvias intensas

Las lluvias siguen siendo intensas y de manera continuada en Grazalema, el pueblo de Cádiz que ostenta el récord de España y Andalucía por ser el municipio donde más llueve. De hecho, en la mañana de este 4 de febrero, solo a las 08:30 horas, ha acumulado más de 200 litros, todo lo que se esperaba durante el día.

La alerta roja por “lluvias extraordinarias” por la borrasca Leonardo ha vuelto a despertar la curiosidad de por qué llueve tanto y de forma intensa en Grazalema. La clave, según Aemet, está en la orografía y en los vientos húmedos del Océano Atlántico. A través de un hilo de la red social X, antiguo Twitter, la Aemet ha dado las claves de por qué sucede esto.

Para ponernos en situación “la sierra de Grazalema se sitúa en la provincia de Cádiz, entre el valle del Guadalquivir y el litoral gaditano. En realidad, está conformada por varias sierras. En este entorno nace el río Guadalete”. Además, “el pueblo de Grazalema se encuentra a 900 metros sobre el nivel del mar en una zona donde los vientos del oeste inciden cerca de la cima, a sotavento. Estos vientos se canalizan a través del Corredor del Boyar, que presenta una geometría cóncava”.

La estación manual de la Aemet situada en Grazalema cuenta con más de un siglo de historia y ofrece unos datos de precipitación muy distintos a los del resto de la provincia de Cádiz. En esta zona de la sierra, la media anual de lluvia alcanza los 1.900 litros anuales, según la serie 1991-2015, lo que supone alrededor de 1.500 litros más que en la franja costera gaditana. Esta abundancia de precipitaciones se explica por la entrada y concentración de vientos húmedos procedentes del Atlántico, que entran por el Corredor de Boyar y favorecen lluvias mucho más frecuentes e intensas.

Continúan explicando que “la canalización de los vientos húmedos del Atlántico (del O) por el corredor del Boyar hace que el viento se intensifique y se sume una especie de efecto Venturi, es decir, a -área, + velocidad de viento, similar a lo que ocurre en el estrecho de Gibraltar”. Es por este motivo, que cuando el viento asciende por las montañas, enfría el aire y favorece la condensación y las precipitaciones a barlovento.

Asimismo, "el ascenso por la sierra de Grazalema provoca cizalladura, es decir, el viento cambia su dirección y velocidad con la altura, generando turbulencia, y por tanto rotación del viento". La cizalladura facilita a su vez un fenómeno conocido como coalescencia, la colisión y unión de microgotas de lluvia en la nube que luego precipitan.

En definitiva, Aemet asegura que “el flujo, templado y húmedo, al remontar por la ladera de barlovento consigue activar procesos microfísicos de crecimiento de gotitas de lluvia en un entorno cálido, mediante coalescencia. Esto propicia lluvias cálidas muy eficientes en Grazalema”. Así que, durante estos días, un río atmosférico traerá humedad y vientos cálidos, “ingredientes para que la precipitación sea alta”, concluye Aemet.