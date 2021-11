Vales de los bares la Diputación de Cádiz, disponibles este sábado

La campaña de los vales para la hostelería emprendida por la Diputación de Cádiz, de la mano de Horeca y las Cámaras de Comercio de la provincia de Cádiz seguirá activa hasta el 5 de diciembre. Tras acabarse los bonos de descuento en los primeros días, este sábado está previsto que estén disponibles más en la página web de cadizvalemás.

Estos bonos serán los correspondientes a aquellos que lo obtuvieron el primer día de la campaña, martes 26 de octubre, y aún no lo han utilizado. Cómo ya explicaron los organizadores, tras la obtención de los vales de hasta 50 euros se tenía 10 días para canjearlo y si no es así, volverían a estar disponible en la web para otros usuarios, que tendrán otros días días para su utilización.

De momento, y según los datos de la web, se han abonado en los bares de la provincia de Cádiz adheridos más de 38.000 vales de los 141.530 puestos en circulación. Algunos establecimientos incluso agotaron en la primera semana el cupo de vales que se pueden abonar en su negocio, que eran de hasta 600 vales, y han pedido la ampliación posible del cupo.

¿Cuáles son los requisitos para los clientes?

Para lograr un vale, sólo hay que aportar el DNI y un número de teléfono. Por cada persona se obtendrá 50 euros, repartidos en vales de 10 euros. No será necesario gastar los 50 euros y los bonos que no se utilicen en los siguientes diez días se volverán a poner disponibles en la web. Será este sábado a las 12 cuando estén los no gastados y que se obtuvieron en el primer día de campaña.

Si de nuevo no se usan, se pondrán otra vez como disponibles en la página web para que puedan ser descargados por otras personas. Así que puede ser que aunque no haya más un día luego vuelva a haber vales disponibles si las personas no lo han canjeado.

¿Cuáles son los bares adheridos?

En la página web de 'Cádiz vale más' se pueden consultar los establecimientos participantes y localizarlos por municipios. Desde el inicio se han ido sumando más. El descuento se aplicará a partir de un gasto de 20 euros, reduciendo 10, aunque se podrá utilizar más vale en la misma cuenta, siempre con una rebaja del 50%. Los bonos se podrán utilizar siempre que se pague con tarjeta y también los fines de semana y se recomienda avisar a la llegada que se realizará ese pago. Los establecimientos tendrán un logo en la puerta para identificar que se participa en la campaña.