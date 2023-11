Selu explica los motivos para ponerle ese nombre a su chirigota para el COAC 2024

José Luis García Cossío ya hizo el esperado anuncio de que regresaba con su chirigota al concurso del Carnaval de Cádiz tras un descanso de varios años y en verano ya desveló el nombre. 'Que ni las hambre las vamo a sentí' ha sido la apuesta, una elección muy gaditana que lleva el final de unas bulerías de Cádiz, y el motivo de la elección la ha contado ante los micrófonos de Radio Cádiz.

Selu ha confesado en la Ser que se trata de un tipo que tenía elegido desde hace muchos años, pero cuando llegó el momento de pensarlo se fue a pasear por al playa con su mujer, "un día de principios de verano que estaba divino, como hoy, y justo cuando bajamos nos encontramos a Charo, la mujer del Paqui, Paco, (Francisco Sibón, que falleció hace dos años), que estaba con su hermana y su cuñado", arrancaba el autor. "Me preguntaron por el nombre, le dije que estaba dándole vueltas", y fue cuando Charo le aseguró que "el que le gustaba a Paco era el de 'Ni las hambre las vamo a sentí', y aquello me puso los vellos de punta. Porque justo bajé para decidir y parece que había venido él a decírmelo. Se me acabaron las dudas y decidí seguir adelante", narró de esta bonita decisión.

García Cossío comentó a este diario que volvía con una inmensa alegría, "siento con la ilusión del primer día allá por el año 80", apuntaba el chirigotero, cuya última chirigota en el COAC fue 'Estrés por cuatro', con la que ganó el cuarto premio en 2020. Posteriormente se embarcó en 'El Selu. El musical', proyecto que ha tenido un gran éxito y enorme acogida por todo el panorama nacional, llenando teatros de Cádiz, Madrid, Zaragoza, País Vasco o Extremadura.