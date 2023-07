El Selu y su regreso al Carnaval de Cádiz: "Me ha venido muy bien el parón y vuelvo muy ilusionado"

El Selu, tras la pandemia y ante la incertidumbre que amenazaba a la celebración del Concurso de Agrupaciones, vio el momento oportuno para sacar adelante un viejo proyecto: el musical de sus chirigotas. Eso le hizo ausentarse del Teatro Falla en el COAC de primavera de 2022 y en este último ya en febrero, el de 2023. Mas los aficionados están de enhorabuena porque verán a El Selu en las tablas del coliseo en 2024, como él mismo venía anunciando desde principios de año.

"Tenía pensado volver una vez que el musical bajara un poco y ha llegado el momento de hacer una chirigota nueva", explica el autor. "Sabía que iba a volver y tengo mucha ilusión. Influye también que no he estado en el Falla desde 2020 y no me encuentro quemado. Me ha venido muy bien el parón para coger la chirigota con ganas y vuelvo muy ilusionado", añade.

Para su regreso ha incorporado a tres carnavaleros. Dos de ellos procedentes de la chirigota de Vera Luque, aprovechando el descanso de este autor. Son Israel Peña 'Peñita' y Pablo Gallardo 'Cuarto Kilo'. El tercero es Juan 'Ardentía', conocido por ser 'speaker' en La Caleta y en el Estadio Nuevo Mirandilla, y los dos últimos años en la chirigota de Cascana, participando varias veces en la de El Canijo y también con Vera Luque, entre otras apariciones. Al respecto Selu destaca que "estas caras nuevas son para nosotros un chute de ilusión, de adrenalina. Tienen muchas ganas de salir en esta chirigota y nos van a contagiar sus ganas".

El Carnaval de Cádiz 2024 llegará pronto al calendario y los autores tendrán que organizarse bien para que no les coja el toro. El Selu admite que ya está "en marcha" y "con todo el tiempo para preparar la chirigota, porque es mi dedicación actual". Su proyecto tiene idea aunque no nombre, que deberá elegir entre varias opciones.

La última chirigota del creador de 'Los que diga mi mujer', 'Los enteraos' o 'Si me pongo pesao me lo dices' en el COAC fue 'Estrés por cuatro', cuarto premio en 2020. Posteriormente se embarcó en 'El Selu. El musical', proyecto que ha tenido una acogida "inesperada" y que "ha llenado teatros" en Cádiz, Madrid, Zaragoza, País Vasco o Extremadura.