La chirigota del Selu actúa en el cumpleaños de 'El Turronero'

El empresario de Ubrique José Luis López Fernández, conocido con el nombre de El Turronero, ha celebrado su 60 cumpleaños con una fiesta por todo lo alto en la que ha participado la chirigota del Selu con su actuación ante más de 3.000 invitados.

La cita ha tenido lugar en el Palacio de Congreso en Fibes que López alquiló al Ayuntamiento de Seevilla durante tres días. La fiesta para más de tres mil personas, donde por primera vez los invitados fueron clasificados con pulseras de colores, era una novedad, porque normalmente los eventos que organiza en Ubrique, siempre en Navidad, suelen ser privados, y se celebran dentro de una gran discreción. Esta fiesta de cumpleaños ha superado el número y también los detalles. Según fuentes próximas el empresario "se siente en deuda con la sociedad, eternamente agradecido con la vida que ha tenido y la posibilidad de ayudar a muchas personas, esa es su filosofía de vida".

José Luis López Fernández, empresario gaditano, se ha convertido en el mecenas de muchos de los artistas de nuestro país. Nacido en 1963 en Ubrique es conocido con el sobrenombre de El Turronero, algo que le enorgullece y de lo que le gusta presumir. Su familia se dedicaba a recorrer las distintas ferias con puestos de turrón, era la forma que tenían de ganarse la vida, familia trabajadora y humilde en la que empezó a destacar desde niño. Precisamente las difíciles condiciones económicas hicieron que él fuera criado por un vecino de la barriada “El Sacrificio” donde vivían, y eso le permitió mejorar y cambiar de vida. “Desde los siete a los diez años, viví con esta persona que luego me posibilitó estudiar en un internado con diez años, supe aprovechar la oportunidad. Con mi primer sueldo cambié la solería de la casa de mi madre y le compré un tresillo”, recordó este sábado en la celebración de su 60 cumpleaños.

Recuerdan los vecinos de Ubrique que era el único niño que tenía bicicleta en el pueblo, y después se fue a estudiar el bachillerato a Ronda. Allí, según ha comentado él mismo en su círculo íntimo, se dio cuenta de que lo suyo eran los negocios y vender, para ganar un dinero extra empezó a vender seguros y en un mes facturó una cantidad importante pese a su juventud e inexperiencia. Además en los sitios en los que no conseguía vender un seguro le hacían algún regalo, siempre ganaba.

Cuentan sus vecinos que genera filias y fobias, aunque las primeras son más numerosas dada la cantidad de obras a favor de Ubrique que hace en todos los aspectos: “Es un hombre de pueblo, humilde, que no quiere olvidar sus orígenes ni su familia, se casó con su novia de la infancia, Carmen, la que conoció a los doce años, tiene dos hijos, y seis nietos. Trabaja de lunes a jueves en Madrid con su hijo y los viernes por la mañana, en Ubrique, recibe en su fundación a cualquier persona que quiere algo de él. Está en contacto directo con la gente, siempre escucha a todo el mundo”.

En el 2015 creó la Fundación López-Mariscal (su apellido y el de su mujer) y desde entonces canaliza a través de ella la forma de ayudar a los colectivos más desfavorecidos, a jóvenes a través de becas y a los artistas.

Entre sus numerosas relaciones, contactos y amigos se encuentran las caras más conocidas del mundo de la política, la música, el cine o la televisión. Su 60 cumpleaños ha querido celebrarlo por todo lo alto.

Siete jets privados

Su fiesta de cumpleaños hizo desfilar desde las doce de la mañana a muchas caras conocidas, invitados que iban llegando de distintas partes de España y decían también que de fuera de nuestras fronteras, llegando a fletarse 7 jets privados.

La fiesta supuso la reaparición pública de Albert Rivera, tras conocerse la noticia de su separación de la cantante Malú. Albert es habitual en la fiestas del Turronero. Mientras él estaba en Sevilla, Malú había acompañado a Alejandro Sanz como invitada sorpresa en su concierto en Madrid. También coincidieron en el cumpleaños ex parejas y caras que están ahora mismo de máxima actualidad. El cantante Bertín Osborne, su ex mujer, Fabiola Martínez, su novia actual, Gabriela, y la hija mayor del cantante, Alejandra. Ortega Cano llegó con su hija Gloria Camila y su hijo menor, y por otro lado estaba invitada también su ex mujer, Ana María Aldón, que acaba de anunciar que tiene nueva pareja. Confluencia de parejas y exparejas que han llenado las páginas de las revistas del corazón.

El primero en llegar fue el futbolista Donato, y del deporte también han acudido el presidente del Sevilla, José Castro, el del Barça, Joan Laporta, el ex futbolista Bernard Shuster con su mujer o Fernando Romay. El mundo de la música estuvo representado por Laura Gallego, Las Carlotas, Paco Candela, EL Arrebato, María José Santiago, La Húngara, Manuel Lombo, Juan Peña, Siempre Así, Riki Rivera, María Toledo, India Martínez, Camela, Pepe el Marismeño con su familia, el grupo materia Prima, Davinia Jaén e incluso el coreógrafo de Rosalía, Antonio Moreno “Polito”, telonero también en sus actuaciones. Del cine destacaron Fernando Esteso, Arévalo, Jenny Llada. De la televisión Enrique Romero, presentador del programa de Canal Sur “Toros para todos”, Susanna Griso, el chef Paco Roncero con su mujer, Los Morancos…

Periodistas televisivos muy conocidos y tampoco faltaron empresarios como José Moro, de las famosas bodegas o Miguel Gallego. Y del mundo de la política: Espinosa de los Monteros o José Bono. Toreros como Francisco Rivera con su mujer, Lourdes Montes, Martín Pareja Obregón, Juan José Padilla o Pepín Liria. Otras caras conocidas, Paz Padilla y su hija, Cayetana Rivera y su novio Manuel Vega, Alba Díaz, hija de El Cordobés y Viki Berrocal, también presente. Raquel Revuelta con su pareja y María José Suárez acompañada de Muñoz Escasi.

3.500 invitados

En total, 3.500 invitados de todo tipo entre los que también se encontraban algunos vecinos de su barriada natal de Ubrique, a la que sigue vinculado muy activamente organizando paellas, encuentros y contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus vecinos.

Según comenta una persona cercana a José Luis, estaba pletórico y aseguraba: “Esta es la primera fiesta en la que voy a disfrutar y no a hacer negocios”.

Incluso actúo él mismo haciendo un número musical desde el escenario rodeado de bailarines y cantando. Paz Padilla hizo también un número musical, como si fuera Gilda, se cambió hasta tres veces de traje. La fiesta tenía prevista su finalización a las cuatro de la madrugada, había espacios reservados para descansar y también lugares para cambiarse de ropa o retocar maquillaje y peluquería.

Tampoco faltaban los rumores como el que aseguraba que la gran sorpresa que se había preparado a los asistentes era la presencia de Jennifer López. Esa misma noche actuaba en Sevilla Maluma y su nombre sonó como otro de los posibles asistentes a la fiesta.

Se vieron sobre el escenario 37 actuaciones, todos los que actuaron lo hicieron como regalo de cumpleaños al empresario que aseguró que: “la generosidad en la vida te revierte, soy feliz dando, no lo hago por limpiar mi imagen porque no necesito hacerlo, soy y seré siempre el Turronero, creo que el éxito en mi vida ha sido la naturalidad. He sido un hombre en la vida constante en todo, y siempre he sido normal”.