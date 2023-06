Piscinas en la provincia de Cádiz: horarios, precios y aperturas

En verano hay distintas alternativas para evitar pasar calor en las fechas de verano. Si bien, la provincia de Cádiz tiene playas que no tienen que envidiar a ninguna de las del Caribe. No obstante, hay personas que no son amantes de la playa y buscan otras alternativas para alejarse de las altas temperaturas propias de esta fecha. A continuación, se ofrece un listado con algunas de las mejores piscinas de la provincia de Cádiz.

Arena Village Jerez

Arena Village de Jerez. Situado este complejo en la calle Laguna de Jerez de la Frontera (junto a la zona rural, La Granja). Se define como la mayor Piscina en el municipio. Donde podrán disfrutar de una superficie de 3.000 m2 de agua, rodeado de camas balinesas donde podrás disfrutar de las vistas paradisiacas. Aunque hay espacios para relajarse, también existen actividades de ocio para todos los públicos, con atracciones acuáticas, actividades infantiles con hinchables y demás atracciones y por último, aquagym para los mayores. Su apertura fue el sábado 24 de junio y permanecerá abierta con un horario de 11:00 a 19:30 los fines de semana y de 12:00 a 19:30 de lunes a viernes. Las Tarifas suelen ser distintas. Por ejemplo, los abonos mensuales familiares para tienen un precio de 275 euros. Para más información podrá contactar por teléfono 856 606 001, o bien a través de su web.

Piscina Municipal Puerto Real

Al igual que sucede en El Bosque, el complejo no abrirá sus puertas hasta el día 1 de julio. El horario que se ha acordado es de lunes a sábado de 12:30 a 20:00 y de 12.00 a 20:00 los domingos. Situada en la calle Pablo Neruda, 1. Las tarifas son distintas, 3 euros para los adultos y 1,50 euros para los niños de un año, de lunes a sábado. Los domingos y días de fiesta, serán 6 euros adultos y 2 euros los niños. De igual, modo se podrá usar para relajarse, de práctica deportiva o de ocio y gastronomía, disfrutando del bar que hay en el recinto.

Piscina municipal de Guadalcacín

Guadalcacín la localidad autónoma del municipio de Jerez de la Frontera, también goza de una piscina, en este caso, municipal.Donde el usuario podrá entretenerse haciendo natación o relajándose en las áreas habilitadas en el entorno. Se encuentra en la carretera A-2104 de Guadalcacín. Y su horario es de lunes a viernes de 12:00 a 19:00.

Piscina municipal La Barca de la Florida

La otra localidad autónoma de Jerez de la Frontera, La Barca de la Florida también cuenta con una piscina municipal, cuyo horario es de lunes a domingo de 12:00 a 20:00 a partir del 23 de junio. De igual forma, se puede disfrutar o bien para relajarse, disfrutar en familia de los platos de su chiringuito, o bien de las actividades infantiles que se llevan a cabo en el recinto, como la fiesta de la espuma o las colchonetas hinchables. Su dirección en Camino de Mesas del Corral.

Playa artificial Arcos de la Frontera

La playa de Arcos, es la segunda artificial de la provincia y se encuentra en la avenida Príncipe de España, 701. Junto al Club Náutico. El embalse cuenta con una orilla de arena, adornada con distintos árboles donde cobijarse a la sombra. Antes era conocida como el lugar donde practicar piraguísmo, la concepción cambió y ahora está abierta a todos los públicos pudiendo combinar el relax con otros deportes como: pádel, surf, kayak, vela, entre muchas otras actividades refrescantes. El Ayuntamiento vela por la seguridad de todos los visitantes, disponiendo de servicios de socorrismo, además de delimitar las zonas de deporte y ocio de la misma superficie acuática. Cuenta con una zona de parking, brindando más facilidad a los visitantes que llegan con sus coches. Su apertura fue el 19 de junio y estará abierta de lunes a viernes de 12:00 a 20:00 y los sábados y domingos de 11:00 a 21:00 horas.

Playa de Arroyomolinos (Zahara de la Sierra)

Se conoce como la primera playa artificial de la provincia de Cádiz. Un entorno idílico, rodeado por el Parque Natural en la sierra de Monte Prieto. Un lago apto para el baño de todos los turistas, donde poder disfrutar de la compañía de los familiares y amigos en una de las mesas que están dispuestas a lo largo del emplazamiento, o poder disfrutar del restaurante a pie se playa. En este entorno hay habilitada una zona disponible para acampar si los usuarios así lo desean. Además de multitud de actividades con las que disfrutar, como: Tirolinas, puentes colgantes o escalas suspendidas, servicio de alquiler de kayaks y paseos a caballo. Su apertura fue el 16 de junio, los meses de junio y septiembre estará abierta de lunes a domingo de 11:00 a 19:00 y los meses de julio y agosto de 11:00 a 20:00. Las tarifas suelen ser variables dependiendo de si son días laborales: los niños de 0 a 3 años entran gratis, de 4 a 11 años pagan 3 euros, los adultos 3,50 euros, y pensionistas 3 euros. Los sábados, domingos y festivos: niños 0 a 3 años, gratis, niños de 4 a 11 años 3,50, adultos de 4,50 euros y pensionistas 3,50. Para acceder en grupo, el mínimo impuesto son 15 personas, donde los niños y pensionistas pagarían 2 euros y los adultos 2,50 euros.

Piscina de Benaocaz

La piscina municipal de Benaocaz se encuentra en el Camino de la Grande, 4. Está abierta para todos los visitantes que deseen acercarse y poder disfrutar de sus instalaciones o bien practicando deporte o también relajándose en las áreas habilitadas con césped artificial y en su chiringuito. Una opción para acceder al recinto, puede ser a través de los abonos para niños mayores de 3 años, empadronados en Benaocaz, y personas con viviendas en la localidad. El precio es de 1 a 2 euros( 1 euro infantil, 2 euros adultos) para todos aquellos que no cumplan los requisitos anteriores. Y su horario es de lunes a domingo de 12.00 a 20.00.

Piscina Villaluenga del Rosario

Bajo la falda de la montaña, se encuentra la piscina municipal de Villaluenga, la cual goza de césped natural, zona de chiringuitos, zonas habilitadas para el acceso de los minusválidos al agua, mesas merendero y si no llevan su propia comida, podrán consumir en el restaurante de la piscina. La apertura se realizó e 23 de junio y su horario será de lunes a domingo de 12.30 a 19:30. La piscina de la localidad, cuenta con un rango de precios distintos, si el usuario es mayor de los 16 años, solo tendrá que abonar 2,50 euros.

Piscina municipal El Tajo de Grazalema

La Piscina Municipal El Tajo Grazalema se encuentra en la carretera A-372. La oferta que dispone este complejo municipal es variada, bien practicar deporte acuático en sus instalaciones, nadar o bien relajarte mientras contempla el Valle de Guadalete desde lo alto. Hay que puntualizar que la piscina cuenta con zonas para facilitar el acceso a los minusválidos. Su horario es de lunes a viernes de 12.00 a 19:00. Y de 11:00 a 20:00 los fin de semanas.

Piscina municipal de El Bosque

Aún no se ha abierto la piscina municipal de la localidad. Su inauguración suele ser entrados ya en el mes de julio, como el año pasado que se produjo el día 6. Cabe recordar que el año pasado el Ayuntamiento hizo reformas, arreglando el césped, las zonas de duchas, mejorando las instalaciones de acceso para los usuarios que presenten discapacidad para acceder al agua, además, hace unas semanas se estaba ofertando la licitación de la explotación del chiringuito. Su horario es de lunes a jueves de 12:00 a 19:30 y viernes, sábados y domingos de 11:00 a 20:00.

Piscina municipal Paterna

El día 18 de junio se produjo la apertura de la piscina municipal de Paterna, ubicada en la carretera de los Manises. Cuyo horario es de lunes a domingo de 11:00 a 20:00. Las entradas se podrán comprar online, disponiendo así diferentes tarifas: si son menores de 4 años la entrada será gratis, hasta los 17 solo tendrán que pagar 1,97 euros, más de 18 años 3,95 euros y los jubilados y pensionistas tendrán que abonar 1,18 euros. Además de disfrutar de una amplia variedad de la carta del chiringuito a precios populares las actividades que se realizan en el recinto.