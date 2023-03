Cuidado con no ponerse el cinturón: la DGT activa controles de tráfico en Cádiz y el resto de provincias

La Dirección General de Tráfico realizará esta semana un control intensivo en el uso del cinturón y los sistemas de retención infantil. Esta nueva campaña de vigilancia y control, organizada por la Red de Vigilancia de Carreteras (RoadPol) dentro del espacio de la Unión Europea, se llevará cabo en todo tipo de vías y contará con la participación de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, policías autonómicas y locales. Además se mantendrá un control aéreo con los helicópteros y drones que posee la DGT.

Dicha campaña pretende paliar los datos de 2022, en el que fallecieron 142 personas en vías interurbanas, que viajaban en turismo y furgoneta y no llevaban puesto el cinturón de seguridad en el momento del siniestro. Este dato, pese a representar tan solo el 25% de los fallecidos el pasado año, demuestra que el uso obligatorio del cinturón es aún rechazado por una parte de la sociedad, en la que se incluye el riesgo de muerte de menores.

Nueve de cada diez lesiones infantiles, ya sean graves o mortales, podrían haber sido evitadas si se hubiese realizado un buen uso de los sistemas de retención obligatorio. De este modo, si se produjese algún accidente, las lesiones serían reducidas hasta en un 75%, según recoge la DGT. Pese a que se mantiene la obligación de llevar a los menores sentados correctamente en los asientos traseros hasta los 15 meses, si es posible hasta los 4 años, y que viajen en sentido contrario a la marcha, se continúa haciendo un mal uso. Las únicas excepciones aceptadas para no llevar a cabo dicha norma es la imposibilidad de hacerlo cuando el vehículo no disponga de asientos traseros, estén ocupados por otros menores o no sea posible instalar todos los sistemas de retención infantil.

A través de las 245 cámaras que se pondrán a disposición en vías convencionales y de alta ocupación, esta campaña pretende incidir en la importancia del uso de estos sistemas de retención eficaces para tratar de reducir a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente. De acuerdo con la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, aquellas personas que usen mal tanto el cinturón como el sistema de retención infantil, serán sancionados con 4 puntos.

Los datos que revelan la importancia del cinturón

La base para la realización de esta nueva campaña se encuentra en el informe efectuado recientemente por el Observatorio Nacional de Seguridad. Según dicho estudio, los hombres usan en menor medida el cinturón que las mujeres, y a mayor edad, aumenta el uso de este. Con respecto a la ubicación en el vehículo, destaca el dato que en la zona delantera del turismo se hace un uso más cotidiano del cinturón que en la parte trasera.

Pese a ser los más destacados, el estudio incluye otros factores, aunque en menos medida, como el tipo de ocupante y el mes en el que se produce el siniestro. Sin embargo, ambas variables no muestran ser diferencias significativas que permitan clasificarlo como una causa clave en los siniestros.