Alejandro Sanz, sobre su estado anímico: "con mis altibajos pero mejorando"

El cantante Alejandro Sanz ha vuelto a hacer uso de sus redes sociales, esta vez para tranquilizar a sus seguidores sobre su estado anímico. Tras el inquietante mensaje que lanzó el Twitter el pasado mes de mayo, asegurando "estoy triste y cansado. A veces no quiero ni estar", Sanz se ha mostrado mucho más esperanzado con su evolución. "Hola, aquí sigo en mi proceso, con mis altibajos pero mejorando poco a poco. Es difícil porque el ruido no te deja ni sufrir tranquilo" ha escrito en la cuenta del pajarito azul, un mensaje que en poco tiempo se ha viralizado por el cariño que se le tiene. La publicación ha alcanzado en algo más de 12 horas 1,6 millones de visualizaciones y muchos comentarios de apoyo de sus fans.

El mensaje de Alejandro tiene una segunda parte, "Pero os diré algo para que me entendáis: os acordáis de la canción: se vende?. Bueno, pues no vendo. Nos vemos en los escenarios con el alma cargada. Vosotrxs sois mi munición."

