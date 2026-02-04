La chirigota 'Los amish del mono fuimos a por piononos' le han dedicado sus cuplés a los bailes en una rave que se encontraron en su viaje desde Wisconsim a Cádiz, parecido más o menos a los movimientos que uno hace cuando se va la luz automáticas de los baños, y a los saludos que se les agolpan cuando van a recoger la cada de su perro. Así lo cantaban en camerinos junto a uno de los estribillos "más pegadizos" del Carnaval de Cádiz.