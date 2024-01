La Sierra es la primera en implantar la basura 'puerta a puerta' de toda Andalucía

Sacar la basura en la Sierra no tiene nada que ver con sacarla en la capital gaditana o en los municipios de Jerez, Vejer, Conil...Si hasta hace no mucho lo normal era ir con tu bolsa de desechos orgánicos hasta el contenedor de la calle más cercano y depositarla allí, donde también reposaban el resto de contenedores para el cartón, papel, envases, vidrio, ahora la cosa ha cambiado en los pueblos de la comarca serrana.

Por lo pronto, antes de sacar la basura, lo normal es que cualquiera vecino de la Sierra gaditana ojee primero un calendario fijo que le han entregado, junto a varios pequeños contenedores domésticos en su pueblo, para saber qué restos de los residuos debe sacar a la calle en determinados días. Eso sí, la recogida se realiza en su propia puerta y ya no tiene que ir a buscar el contenedor a un punto de su calle. Para eso se le ha entregado varios formatos para los residuos. “Lunes, miércoles y sábados se saca el orgánico que son los deshechos, las raspas de pescado, restos cárnicos, mondas de frutas y verduras, hojas, flores...; martes el papel y el cartón; jueves y domingos los envases; viernes restos como colillas, rotura de un vaso, todo aquello que no sabes muy bien dónde va. Sí puedes sacar todos los días restos de papel higiénico, pañales. Lo mejor es que no te equivoques en qué día hay que sacar unos residuos u otros. De lo contrario, los de la basura te plantarán una pegatina en la bolsa o el contenedorcito cuando pasen a recogerla y no se la llevarán hasta el día que toque”, explica una vecina de Villamartín, involucrada en hacer bien la separación de los residuos. “Me parece muy bien que todo se aproveche. Aquí no se tira nada”, confiesa.

Este nuevo modelo de gestión de las basuras domésticas que ya está implementado en 17 municipios en distintas fases, a excepción de Villaluenga del Rosario y Alcalá del Valle, forma parte del ambicioso proyecto de Economía Circular de la Sierra de Cádiz, que lleva tres años desarrollándose en la comarca como una actuación pionera para optimizar y aprovechar cada fracción de residuos municipales para cumplir con los porcentajes de reciclado que establece la nueva Ley de Economía Circular de Andalucía, para evitar que esta basura acabe en los vertederos y contribuya a aumentar el calentamiento global. Se trata de la primera experiencia de recogida puerta a puerta de este calibre en Andalucía, que está sirviendo de modelo en otras zonas tanto en la comunidad autónoma como fuera. Un modelo con distintas patas que se sustenta sobre un pilar fundamental que es la recogida de la basura casa por casa y la colaboración ciudadana, que es imprescindible para que el proyecto tenga significación.

A grandes rasgos, en aquellos municipios o áreas donde los tradicionales contenedores se han quitado, este sistema está siendo efectivo, dicen sus promotores. En general, muchos vecinos se están acostumbrando a realizar la separación; algunos piden que se amplíe la recogida de lo orgánico a más días porque los actuales son insuficientes, aunque hay algunas voces discordantes que no están de acuerdo con el sistema ‘puerta a puerta’ y prefieren el anterior método de reciclaje y contenedores en las calles.

La Junta de Andalucía destina unos 16 millones de euros de fondos europeos para este proyecto que busca, entre otras cosas, aprovechar como abono para el campo o jardinería toda la materia orgánica que se genera en la Sierra. La Mancomunidad de la Sierra, con su empresa pública de recogida de la basura BASICA, es la que gestiona el proyecto en la zona, que viene para quedarse. El delegado territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta, Óscar Curtido, recuerda que este proyecto se basa en tres objetivos: “Uno es cumplir con el porcentaje de reciclado como marca la Ley. Otro es económico, creando una red empresarial que aproveche estos residuos y que sus beneficios reviertan en la población. El tercer propósito es permitir la generación de empleo verde y crear mayor concienciación social y medioambiental”, anota.

El delegado enfatiza que el proyecto se sostiene sobre el modelo de recogida de los residuos domésticos puerta a puerta, eliminando los contenedores del paisaje mobiliario de los pueblos. “Sin el esfuerzo de los vecinos nada sería posible”, añade. Curtido reconoce que uno de las propuestas a muy corto plazo es la implantación de una “tarifa individual más justa para los vecinos que reciclen” en la recogida de la basura . Eso significará, en definitiva, que quien más recicle pagará menos por el servicio de basuras que el que no lo haga. La idea es que arranque este nuevo cobro este año.

Óscar Curtido recuerda que el modelo se ha implantado mayoritariamente en la Sierra. En los dos pueblos de más población como en Arcos, hay ya unas 10.000 personas en el sistema, y Ubrique está al 50%. La Junta enumera algunas de las infraestructuras que vienen aparejadas a este proyecto de Economía Circular como las plantas de compostaje que se han levantado en Olvera, Algodonales, Algar, Prado del Rey y Grazalema, o la gran planta de Villamartín, que entrará en funcionamiento en unos meses, según BASICA. Existen otras dos plantas para la clasificación de aparatos eléctricos y electrónicos por si se les puede dar una segunda vida. “Uno de nuestros objetivos es crear una red empresarial en torno a esta economía”, evalúa Curtido, quien adelanta que ya hay firmas interesadas en el aprovechamiento de la fracción orgánica que se recoge en la Sierra para producir biogás. En este sentido, por el momento y hasta que la planta de tratamiento de Villamartín entre a pleno rendimiento, dentro de unos seis meses, el grueso de los residuos se está compostando en otra planta de la provincia.

“A nivel general, la gente está respondiendo a la hora de separar los residuos. No es fácil porque entraña un cambio de mentalidad”, dice Javier Jiménez, el gerente de la empresa de BASICA, dependiente de la Mancomunidad. Según Jiménez, desde que está el sistema, “en un año se han recogido 2,3 millones de kilos de la fracción de cartón y papel frente a un 1,4 millones antes de implantarse; en envases 2,35 millones de kilos, y destaca la recogida de 2,5 millones de kilos de orgánico cuando antes esto era cero, pues esta fracción no se separaba”, afirma Jiménez.