Mario Casillas (PP): “Ubrique ha de crecer con el motor de la Piel y sumando otros sectores como el turismo”

El alcalde de Ubrique, Mario Casillas (PP), realiza una valoración de los primeros meses de trabajo al frente de la Alcaldía, a la que llegó tras las elecciones municipales de mayo gracias a un pacto de gobierno con Andalucía Por Sí. El PSOE de la ex alcaldesa Isabel Gómez, que llevaba ocho años en la Alcaldía, ganó los comicios, pero los populares lograron cerrar un pacto con los andalucistas conformando un gobierno de 9 ediles (siete del PP y dos de Andalucía Por Sí), frente a una oposición socialista de ocho concejales. Mario Casillas saca pecho de sus resultados electorales ya que obtuvo los mejores que el PP ha tenido hasta ahora en el pueblo ubriqueño. “El PSOE sacó sólo 21 votos más que nosotros”, dice.

–Han pasado 100 días desde que llegó a la Alcaldía de Ubrique, ¿ha sido complicado ponerse al día?

–Lo primero que valoras es conocer al personal del ayuntamiento, técnicos, funcionarios, y trabajadores y sobre todo saber dónde estamos, cómo era la forma de trabajo que había y estudiar la forma de adaptarla a la idea que tenemos. Hay consistorios que llevan muchos años trabajando de una forma y el cambio puede ser complicado. En mi caso, me he encontrado un ayuntamiento con buenos técnicos, buen personal, pero también hay hábitos que hay que cambiar por la idea que tenemos. No digo que antes fuera peor o mejor, pero hemos de adaptarnos a lo que tenemos. Va a ver algunos cambios. Ser alcalde de tu pueblo es lo más bonito que hay, pero va de la mano de la gran responsabilidad que entraña. A día de hoy, estoy contento, estoy echando muchas horas para ponerme al día lo antes posible y sobre todo, dar la talla y estar a la altura del pueblo para tomar decisiones acertadas. Hay que evaluar, en todo momento, las decisiones que tomamos.

–¿Y cómo ha sido el relevo con el anterior gobierno que encabezó la alcaldesa Isabel Gómez (PSOE)?

–Cuando hay un cambio siempre cuesta para unos y para otros. Con la anterior alcaldesa tengo que decir que siempre hemos sido cordiales los dos. Hemos hecho una transición de la mejor forma, no me ha puesto ninguna traba. Todo lo que sea trabajar por el pueblo estemos en un lado o estemos en el otro es importante para que vengan cosas a Ubrique. Eso es lo importante.

–¿Qué tal lleva el ‘matrimonio’ con sus socios de gobierno andalucistas? Están ‘condenados’ a entenderse...

–A José Antonio Bautista lo conozco desde hace muchos años y a Francisco Gil no tanto, aunque fraguamos un acercamiento en las negociaciones para llegar a la Alcaldía. A día de hoy, no hablo de dos partidos políticos sino de un mismo equipo de gobierno en este Ayuntamiento. Estoy satisfecho con el que trabajo que se hace y lo importante es que vamos en un solo camino, en una misma dirección, teniendo las ideas muy claras.

–En su discurso de investidura habló de la industria de la Piel como eje central de sus políticas. ¿Desde el Ayuntamiento que impronta quiere darle a este sector económico?

–Sabemos que Ubrique es conocido por la Piel, que es nuestro motor. Somos un pueblo industrial, aunque parezca que estamos en mitad de la sierra. Hay asentadas grandes marcas que hacen toda su fabricación aquí y tenemos marcas propias. Por eso el motor es la Piel y esa es la clave de este pueblo. Hay que resolver un problema muy grande por la situación geográfica en la que estamos, entre dos parques naturales, que supone que apenas tengamos suelo donde edificar para seguir creciendo de una forma industrial. Estamos inmersos para sacar el Plan General urbano lo antes posible para poder seguir ampliando. Por otro lado, ya he tenido reuniones con empresas y con la asociación de empresarios Asopiel. Tenemos la Escuela de Artesanos de la Piel, que es tan importante y que hay que apoyar porque para seguir creciendo hay que seguir formando a personal cualificado para continuar con ese volumen de trabajo. Está el Centro Tecnológico de la Piel, Movex, que nos abre el campo no solo a la pequeña marroquinería o el bolso, sino a más complementos en piel. En esas patas estamos trabajando para unirlas con el Ayuntamiento para continuar ofreciendo una guía de trabajo desde la unidad. A día de hoy, vamos por buen camino. Es importante decir que Ubrique debe crecer de la mano de la Piel como su motor, pero también, debe apoyarse en el turismo, el comercio y la hostelería. No tenemos que olvidarlo. Ahora mismo la Piel está en un buen momento, pero pueden venir tiempos complicados y hay que tener alternativas de crecimiento.

–No le da sensación de que a veces no se es consciente de todo el volumen económico que Ubrique maneja a nivel nacional e internacional

–Somos un pueblo humilde, trabajador y muy noble. A lo mejor no sacamos pecho y podríamos hacerlo. Sabemos cuál es nuestra función: levantarnos todos los días, mirar por esa industria y ponerla donde la tenemos. Creo que hay veces que no se sabe valorar la importancia a nivel nacional o internacional y puede ser un tema de comunicación y proyección. Yo personalmente estoy hablando con representantes públicos para que sepan la repercusión que tiene Ubrique. Hay empresas en este pueblo muy importantes a nivel internacional y ellas sí saben la repercusión que tienen, y están situando a este municipio en esos extremos.

–Estrena su pueblo este curso escolar también una Formación Profesional dual centrada en la marroquinería, que puede contribuir al relevo generacional. Tengo entendido que el Ayuntamiento también alentó en su día esta propuesta.

–Es importante esa FP porque estamos preparando a personal cualificado fundamental para ir creciendo, al igual que la Escuela de Artesanos. Necesitamos esa mano de obra. Antiguamente, se pegaba a un oficial que iba enseñando poco a poco a esos chavales. Por el volumen que tenemos hoy en día, es muy complicado que esa labor se pueda hacer. Estamos trabajando a un grande nivel, que es impresionante si ves los números, y claro, hay que buscar esa alternativa de la FP, que hay que adaptarla para su éxito al mercado de la marroquinería y al futuro que viene.

–Pasemos a la harina de la gestión municipal. El pacto con los andalucistas se tradujo en el reparto de competencias y dos patas muy importantes para cualquier gobierno como son las áreas de Hacienda y Urbanismo se las han quedado ellos. Sus dos socios llevan un gran peso en la gestión de este Ayuntamiento y más de uno cuando se cerró esa alianza tuvo la sensación de que así, con esta cesión, ponían en manos andalucistas prácticamente el grueso de la institución.

–Vengo a trabajar por mi pueblo. He adaptado a cada persona, y no hablo de poder político, en la concejalía que mejor le viene. Si tengo un arquitecto no lo voy a poner en deportes. No es cuestión de ver el partido, sino la persona donde más fruto pueda dar. A la hora de adjudicar concejalías no he mirado colores, he mirado por mi pueblo, y a la hora de hacerlo eran las personas idóneas. En ese aspecto estoy tranquilo. No es cuestión de dejar el Ayuntamiento en manos de unos u otros, es cuestión de que el Ayuntamiento está en manos de un grupo de gobierno que trabaja todos a una. Lo dejé claro desde el primer momento, que vengo a trabajar para todos. Y lo fundamental es que vaya por el buen camino.

–¿Cuándo verá la luz el PGOU?

–Estamos trabajando para que a primeros del próximo año estemos con él, que es tan necesario para Ubrique. Sabemos que si queremos seguir creciendo en todos los aspectos, ese es uno de los proyectos fundamentales. Estamos trabajando día, tarde, y noche para agilizarlo lo máximo posible. Tenemos muy buenas noticias, hemos continuado el camino de la anterior Corporación, que siempre hay que recalcarlo. Insisto en que no es decir lo ha hecho este o aquel, es cuestión de que se haga.

–¿De cuánto suelo industrial se va a disponer?

–Será en la zona de expansión donde habrá más suelo, donde están los polígonos industriales, es ampliar esa zona. Y se suma a la variante que llevamos tantos años peleando por ella. No estamos hablando de una variante que quiere el pueblo por que sí. Es una necesidad fundamental para que ese polígono crezca y para agilizar el transporte y la logística. Ese PGOU va enfocado a ello, de la mano de esa variante. Estamos hablando de que se colapsa la vía para llegar a esos puntos. Otro aspecto es el problema de los aparcamientos en esa zona de expansión. Así que hay que reestructurar todo ese tráfico porque ahora mismo eso conlleva que los vecinos que van a trabajar tienen que salir antes para llegar a su puesto de trabajo. Todo va de la mano y eso obstaculiza el crecimiento industrial.

–De hecho, puede que existan empresarios que hayan pensado en sacar la actividad fuera del pueblo porque necesiten más suelo industrial ¿Se ha dado el caso o se está dando?

–Los empresarios vienen hablar para saber la situación. Es normal que si en tu casa no te dan pan te vayas a casa de otro. Ellos están viendo opciones, pero la forma de trabajar nuestro, esos valores que los mayores nos han trasladado en la Piel no se encuentra en otros sitios. Se puede buscar suelo en otros lugares, pero la mano de obra, ese talento que los mayores nos han trasladado de generación en generación, no está en otros municipios. Se han valorado otros pueblos pero, sobre todo, a la hora de buscar almacén o logística. Pero ese punto de la mano de obra cualificada y el toque que le dan los profesionales de aquí es complicado que se encuentre en otros sitios.

–Lleva unos años su localidad despuntando en materia turística y una clave relevante es el emplazamiento del yacimiento de Ocuri, que ya ha conseguido la declaración de Bien de Interés Cultural ¿Hay algún plan para seguir avanzando en esta zona arqueológica?

–El yacimiento es un filón para atraer turistas, pero tenemos que ser coherentes. Hay que trabajar más, adaptar las instalaciones, saber qué estamos ofreciendo y que este yacimiento es importante para seguir con ese trabajo. Hay que relanzar también nuestro magnífico casco histórico, que es desconocido. Nos gustaría atraer a ese turista, que suba, que venga a verlo, disfrute de unas vistas únicas. Y que todo ellos se vincule con lo que nos ofrece la Piel.

–¿Cómo se ha encontrado las arcas municipales?

–Tengo que decir que la labor del grupo de Gobierno anterior ha sido buena. Sabemos más o menos lo que nos íbamos a encontrar. Hay algunas áreas más cortas que otras, eso es normal. Más o menos todo está como nos lo esperábamos, en la fecha en la que entramos sabíamos que íbamos cortos como cualquier ayuntamiento. Siempre se entra con muchos proyectos, pero hay que trabajar con los números que se tienen o nos han dejado. En el caso de Ubrique, la anterior Corporación no nos ha dejado un remanente grande, pero sí tenemos maniobra para ejecutar.

–¿Qué proyectos sí o sí tiene planificado sacar en este mandato?

–Hay dos proyectos que tenemos que continuar de la anterior Corporación como es la puesta en valor del Cine Capitol, que es una actuación con una subvención importante. Sabemos que el pueblo tiene que hacer un esfuerzo económico para hacerlo realidad. Son ayudas de Europa para una obra de envergadura, que necesita también de una cuantía municipal. Por otro lado, en la parte de la Avenida de España, en la zona peatonal, hay que hacer unas labores de saneamiento importantes para cuando vienen las aguas, que tiene un millón de euros de presupuesto. Tengo que decir que el Gobierno anterior sabía donde tenía que poner unas bases, y nosotros vamos a continuar. Otras cuestiones que queremos impulsar es el tema de los aparcamientos y viviendas. Estamos ya en ello con la zona del recinto ferial. No debemos olvidar que hay que continuar con esas pequeñas actuaciones que los vecinos demandan. A ellos nos debemos porque hay que mejorarles el día a día. Para mí eso es tan importante como las grandes actuaciones. Además, nos centraremos en las instalaciones deportivas, en la valorización de los senderos que tenemos, en el entorno de la Calzada Romana, entre otros.