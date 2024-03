Jueves Santo en Arcos: La Vera-Cruz y el Silencio tampoco se la juegan y no salen

Arcos no es ajeno al temporal de lluvia que está desluciendo la Semana Santa y otras dos cofradías más se has quedado este Jueves Santo sin procesionar. La Hermandad de la Vera-Cruz decidió durante esta jornada no jugársela por las inclemencias del tiempo para proteger sus valiosas tallas que forman parte del patrimonio local.

Sobre las seis de la tarde de este jueves, con un viento que amenazaba el cielo y las primeras gotas de lluvia, la Hermandad de la Vera-Cruz decidió no salir a la calle y realizar, por tanto, un vía crucis y posterior apertura de puertas para que devotos y fieles pudieran visitar las tallas de esta cofradía.

También el Consejo de Hermandades de Arcos informó de que debido al mal tiempo las sillas de los palcos de la carrera oficial no estarían disponibles para la jornada.

La incertidumbre también se apoderó de la Hermandad del Cristo de los Remedios (El Silencio), que tenía prevista su salida a las siete de esta tarde y finalmente decidió quedarse en casa ante la lluvia. Así que queda la Madrugá, con la salida del Nazareno, cuyo desfile está previsto para las dos de esta madrugada.