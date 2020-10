Control en los accesos al Majaceite ante las aglomeraciones

Los accesos al sendero del río Majaceite, que conecta El Bosque con Benamahoma, están este lunes, Día del Pilar, controlados por agentes ambientales para evitar las avalanchas de visitantes que se dieron este domingo, en plena segunda ola de la pandemia. “Fue algo imprevisto que nos desbordó”, dice la alcaldesa de El Bosque, Pilar García, tras las aglomeraciones que se vivieron el domingo en algunos de los pueblos más turísticos de la Sierra como en la localidad bosqueña o en Setenil, que dejaron imágenes de colas de personas en comercios y calles, retenciones de tráfico y que ha abierto un debate sobre la necesidad de gestionar la afluencia de visitantes a estos núcleos en determinadas fechas señalas y puentes con la seguridad y tranquilidad de los vecinos de estos sitios.

“Buscar el equilibrio es clave para seguir con las actividades turísticas y garantizar, también, la seguridad y la tranquilidad de los vecinos. La mayoría de las familias de El Bosque viven directa o indirectamente del turismo. Y hay que pensar en alternativas que compaginen ambas cosas”, señala la regidora bosqueña.

Y es que el domingo se rebasaron todas las previsiones ante la masiva llegada de visitantes a la comarca. Como ejemplo, hubo conductores que tardaron casi 45 minutos desde el cruce de Prado del Rey a El Bosque, un trayecto que se hace en pocos minutos. Y también hubo que cerrar el sendero del Majaceite durante un tiempo por los taponamientos que se originaron con la gran afluencia de personas que se dieron en el trazado. “Pienso que el turista no llegó buscando lo que se encontró. No fue previsible lo que pasó”, apostilla la regidora, quien realiza, también, una autocrítica. “Es cierto que tenemos que trabajar en la seguridad de visitantes y vecinos, que hay necesidad de más policías locales y poner a disposición más aparcamientos. Pero he de decir que los hosteleros de mi pueblo tuvieron un comportamiento ejemplar en cuanto a las medidas de sanitarias”, redunda.

Tanto la alcaldesa de El Bosque como el regidor de Setenil hablan de la importancia de articular un encuentro entre los alcaldes de los pueblos más turísticos de la comarca para enfocar medidas que hagan compatible esta actividad económica con los condicionantes que imperan en esta época de pandemia por el Coronavirus.

Hay que recordar que numerosos alojamientos rurales y hoteleros de la Sierra han puesto este puente de la Hispanidad el cartel de completo.