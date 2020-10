Alcalde de Setenil: “Si no es por el dispositivo municipal, el pueblo se cae”

El alcalde de Setenil de las Bodegas, Rafael Vargas, pide también ayuda a las administraciones superiores ante la avalancha de gente que se desplazó el domingo a su pueblo y otros de la Sierra con motivo del Puente del Pilar, que dejó imágenes de calles de centros urbanos abarrotadas en plena segunda ola de la pandemia del Covid. Se suma así a la petición que ha hecho la alcaldesa de El Bosque, Pilar García, ante la masiva afluencia de turistas que se ha visto este puente en estos pueblos.

Rafael Vargas defiende que el dispositivo municipal organizado por el Ayuntamiento de Setenil, con la intervención de la Policía Local y Protección Civil funcionó pese a la masiva llegada de visitantes. “Llevamos un verano muy fuerte. Y sabíamos que venía esto. No se llegó al colapso del pueblo. Tenemos más puentes como el de los Santos y el de Inmaculada y necesitamos más apoyo de las administraciones autonómicas y central”, añade. El regidor serrano comparte con otros alcaldes la necesidad de articular propuestas que compatibilicen la actividad turística en la Sierra vital para la economía de los pueblos con las medidas sanitarias en esta pandemia.

El alcalde setenileño añade que el despliegue de la Policía Municipal y de Protección Civil “fue ejemplar. El dispositivo municipal funcionó, si no se cae el pueblo. La Policía Local hizo un trabajo impresionante. Tomó decisiones de cortar calles, limitar aforos y desviar a la gente en la carretera comarcal para garantizar la seguridad. No sólo hemos limitado el tránsito de coches. también de persona. Y hemos hecho rutas alternativas para no colapsar”.

Las horas de mayor aglomeración se dieron a mediodía, cuando el dispositivo local se tuvo que emplear a fondo.

La jornada de hoy lunes se presenta en este pueblo de la Sierra un poco más tranquila, según su alcalde, aunque con afluencia de visitantes también. En este sentido, la Guardia Civil está controlando los accesos en el cruce mientras la Policía Local lo hace en el interior del casco urbano.

Este periódico ha podido saber que alcaldes de la comarca van a reunirse para buscar fórmulas conjuntas que compatibilicen la llegada de turismo con las acciones que imponen la pandemia por el Covid.